Fútbol | Primera RFEF
Óscar Cano, entrenador del Zamora CF: "Este equipo va a llegar muy enchufado al play-off"
El técnico rojiblanco dejó claro que van a ir a Getxo "a muerte"
P. F.
“Vamos a ir a competir a muerte a Getxo”. Así de claro habló Óscar Cano respecto a la actitud de los suyos de cara al último encuentro de Liga y no hay dudas en el seno del Zamora CF. “Hay que intentar hacerlo lo mejor posible, a poder ser ganar y que se puedan equivocar en Baracaldo, el filial del Celta, y poder asaltar a esa segunda plaza” que aseguraría el factor campo en los dos cruces y daría como primer rival al quinto del otro grupo. “Repasas a todos los posibles rivales y no encuentras preferencias, o yo por lo menos no encuentro preferencias. Me parecen peligrosos todos, me parecen grandes equipos, del mismo modo que a nosotros le pareceremos a ellos también un buen equipo. Lo más importante es que tenemos ya asegurado en la primera eliminatoria al factor campo que vamos a ir a competir a muerte y, ojalá, se dé todo bien”.
De cara a este encuentro el entrenador anunció posibles cambios en un “once inicial” que ya se puede denominar de gala, pero sí quiso dejar claro que, salga el equipo que salga, va a ser competitivo. “Algunos de los que están apercibidos tendrán que jugar, otros no, pero tiene más que ver con cómo podemos montar la alineación siguiente, la del primer partido de play-off. Sobre todo, por cuántos jugadores hay en esa demarcación específica, cuántos no hay, cómo están, cómo no están…. Habrá cambios, obviamente, en la alineación, pero vamos a salir con un equipo muy competitivo”, y quiso subrayar al respecto que “se ha ganado y se ha perdido con Erik, Athuman, Romero, Mario, Kike, Sancho, Merchán… Tengo plena confianza en todos, sabiendo que lo que tiene haber es un equipo equilibrado”. “Estar en play-off es por mérito de todos y cuantos más estemos enchufados mejor. Este equipo va a llegar muy enchufado al play-off”.
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