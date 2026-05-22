Natación
El Natación Zamora, quinto en el XI Trofeo Open Máster CN Tizona
La expedición zamorana regresó con un abultado botín
A.O.
El Club Deportivo Natación Zamora firmó una brillante actuación en el XI Trofeo Open Máster CN Tizona, celebrado recientemente en Burgos. El equipo zamorano logró una quinta plaza en la clasificación general por clubes, un hito extraordinario si se tiene en cuenta que compitieron con una reducida expedición de tan solo 8 deportistas, frente a los 141 nadadores procedentes de 27 clubes de toda España.
La eficiencia y el altísimo nivel competitivo de la delegación del CD Natación Zamora permitieron optimizar cada prueba, sumando una impresionante lluvia de medallas y podios que los catapultó a los puestos de honor del campeonato nacional. Los nadadores zamoranos demostraron un estado de forma excepcional, dominando tanto en las categorías individuales masculinas y femeninas como en la emocionante prueba de relevos.
RESULTADOS
PRUEBAS INDIVIDUALES MASCULINAS
- Antonio-Manuel Peláez Franco (Categoría 60+) Prueba: 50m Libre | Tiempo: 41.63 | Posición: 2º
- Máximo Luis Blanco Asensio (Categoría 35+) Prueba: 100m Espalda | Tiempo: 1:18.73 | Posición: 1º
- Samuel Pérez Hernández (Categoría 45+) Prueba: 50m Mariposa | Tiempo: 33.80 | Posición: 2º
- Máximo Luis Blanco Asensio (Categoría 35+) Prueba: 100m Braza | Tiempo: 1:23.92 | Posición: 1º
- Antonio-Manuel Peláez Franco (Categoría 60+) Prueba: 100m Braza | Tiempo: 1:59.16 | Posición: 3º
PRUEBAS INDIVIDUALES FEMENINAS
Cristina Lázaro Prieto (Categoría 35+) Prueba: 50m Libre | Tiempo: 35.46 | Posición: 2º
Silvia Vela García (Categoría 45+) Prueba: 50m Libre | Tiempo: 38.36 | Posición: 3º
María Victoria García López (Categoría 70+) Prueba: 100m Espalda | Tiempo: 2:38.32 | Posición: 1º
Carmen Elena Díez-Andino Ruiz (Categoría 75+) Prueba: 100m Espalda | Tiempo: 2:44.11 | Posición: 1º
Silvia Vela García (Categoría 45+) Prueba: 200m Libre | Tiempo: 3:01.82 | Posición: 2º
Susana Hernández Arribas (Categoría 50+) Prueba: 200m Libre | Tiempo: 3:20.43 | Posición: 2º
María Victoria García López (Categoría 70+) Prueba: 200m Libre | Tiempo: 4:55.58 | Posición: 1º
Carmen Elena Díez-Andino Ruiz (Categoría 75+) Prueba: 200m Libre | Tiempo: 5:09.63 | Posición: 1º
Cristina Lázaro Prieto (Categoría 35+) Prueba: 50m Mariposa | Tiempo: 41.39 | Posición: 2º
Susana Hernández Arribas (Categoría 50+) Prueba: 100m Braza | Tiempo: 1:42.46 | Posición: 1º
PRUEBAS DE RELEVOS
Relevo 4x50m Estilos Mixto (Categoría +160) Componentes: Máximo Luis Blanco Asensio, Samuel Pérez Hernández, Susana Hernández Arribas y Silvia Vela García. Tiempo: 2:36.69 | Posición: 3º
- Novedades en la procesión extraordinaria del próximo sábado por los 375 años de la Cofradía de Jesús Nazareno
- Las mejores zonas de la provincia de Zamora para observar el eclipse solar del 12 de agosto agosto
- Javier Faúndez: “Estoy citado como investigado por el fraude de la Ultra Sanabria, pero somos totalmente ajenos a lo ocurrido”
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla a presión más potente y barata del mercado: apta para todo tipo de cocinas, incluida la de inducción
- Impulso a Tierra de Campos: Invierten 44 millones en un área de servicio y logística en Villalpando, que creará 120 empleos
- La jueza reactiva la causa contra la exalcaldesa de Burganes de Valverde e imputa a su cuñado
- La Casa Guerra reabre tras 15 años cerrada para acoger un concierto dentro del proyecto zamorano 'Y se hizo la luz
- ¿Qué riesgos puede tener que 1.400 militares lleguen a Zamora con el nuevo cuartel de Monte la Reina?