El Natación Zamora, quinto en el XI Trofeo Open Máster CN Tizona

El Club Deportivo Natación Zamora firmó una brillante actuación en el XI Trofeo Open Máster CN Tizona, celebrado recientemente en Burgos. El equipo zamorano logró una quinta plaza en la clasificación general por clubes, un hito extraordinario si se tiene en cuenta que compitieron con una reducida expedición de tan solo 8 deportistas, frente a los 141 nadadores procedentes de 27 clubes de toda España.

La eficiencia y el altísimo nivel competitivo de la delegación del CD Natación Zamora permitieron optimizar cada prueba, sumando una impresionante lluvia de medallas y podios que los catapultó a los puestos de honor del campeonato nacional. Los nadadores zamoranos demostraron un estado de forma excepcional, dominando tanto en las categorías individuales masculinas y femeninas como en la emocionante prueba de relevos.