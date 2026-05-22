Markel Lozano, jugador del Zamora CF, asegura no tener preferencias de cara al play-off de ascenso a Segunda: "Todos son complicados"

Con la mirada puesta, inevitablemente, en el play-off, el Zamora CF afronta este sábado (18.30 horas) la última jornada de Liga ante el Arenas de Getxo, un rival que no se juega nada a estas alturas pero que viene de poner las cosas muy complicadas al Madrid Castilla. Por tanto, en el vestuario del Ruta de la Plata no aguardan un choque fácil y eso lo puso de manifiesto Markel Lozano, futbolista que se ha convertido en un pilar muy importante en el equipo y que confirmó que, dada la situación en la que se encuentran, van a Getxo a por la victoria y, si es posible, alcanzar la segunda plaza, siempre y cuando pierda el Celta B en su encuentro ante el Barakaldo. “El Arenas es un equipo de chavales jóvenes que seguramente querrán demostrar el nivel que tienen para la categoría. Ellos marcarán un ritmo alto e intenso, por lo que puede ser un partido bonito”, comentó Markel en la rueda de prensa previa al choque.

A partir de ahí, una vez quede confirmado el puesto en el que el Zamora CF concluye el curso regular, será el momento de analizar el primer rival del play-off, que pueden ser varios. El rojiblanco recordó que todos los oponentes que les pueden tocar en suerte son complicados por lo que no existen preferencias ni favoritismos.

También tuvo palabras para referirse a la pasada derrota ante el Cacereño (1-2) y al respecto sí comentó que “hay que darle importancia en el sentido de saber lo que no tenemos que hacer. La segunda parte es verdad que no fue buena. Tenemos que aprender de los errores y que no se dé eso en el play-off, saber qué es lo que no queremos que pase”.

Por último, cuestionado por su situación personal y su futuro confirmó estar muy feliz en la ciudad, con los compañeros y en el club, por lo que sí le gustaría renovar, aunque, “lo mejor y lo ideal para todos sería que fuese en Segunda División”. A este respecto, Markel Lozano es uno de los jugadores que interesa para su continuidad en el proyecto 26-27.