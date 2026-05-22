Piragüismo
Marina Giralda, del Durius Kayak Zamora, séptima en la final del selectivo para el Europeo de Piragüismo
La palista del Durius Kayak Zamora se clasificó para la regata definitiva en la que se repartieron las plazas del Europeo Júnior
No pudo ser pero se peleó. Marina Giralda, del Durius Kayak Zamora, no logró clasificarse para el Campeonato de Europa Júnior, pero sí pudo sacar conclusiones positivas de cara a futuros controles seelctivos para citas internaciones. Tras no poder remar en la jornada de jueves por el temporal, la zamorana tomó hoy contacto con el embalse de Trasona ya el viernes en las semifinales del K-1 1.000 metros. La joven fue quinta y paró el crono en 4:29:56, un tiempo que le permitió clasificarse para la regata definitiva que se remaría dos horas después.
Casi sin tiempo de recuperarse las finalistas tomaron la salida y con un tiempo de 04:30:65 cruzó la meta en séptima posición, lo que le deja sin billete para el Europeo aunque le permite ganar en experiencia en este tipo de compromisos de la Federación. La actividad continúa en Trasona donde se celebra la Copa de España de Sprint Olímpico con representación de varios clubes de Zamora.
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