Balonmano / División de Honor Plata
Félix Mojón, entrenador del BM Caja Rural Zamora: "Me voy orgulloso del trabajo que he hecho"
"Ha sido una temporada de mucho desgaste para mí y notaba dudas por parte del club", comentó sobre los motivos de su adiós
Félix Mojón, entrenador del Balonmano Zamora, afirmaba tras conocerse su salida del club pistacho este verano sentirse "orgulloso del trabajo realizado" en la entidad de los Guerreros de Viriato. Una labor que ha efectuado durante casi dos años y a la que pone fin tras no llegar a un acuerdo de renovación con la entidad. Una falta de entendimiento que achacó tanto a la temporada, que para él fue "de mucho desgaste" como a cierta "desconfianza" en su trabajo durante semanas antes del ascenso a División de Honor Plata.
La soledad del entrenador
«Ha sido una temporada dura, sentí esa soledad del técnico lejos de su casa y se me hizo muy difícil», admitía el gallego, apuntando que para él su segundo curso fue diferente al primero: "El primer año fue mucho más placentero en todos los sentidos. Creo que este año eché mucho de menos un apoyo como tenía con Sergi, que fue mi ayudante entonces. Él es mi amigo y con él, todo era mucho más llevadero. Este año ha sido mucho más complejo y sin ese apoyo me costó mucho más".
Dudas para renovar
Por otra parte, Mojón no achacó su salida únicamente a ese sentimiento de soledad, también a que su relación con el club se enfrió a lo largo de la temporada. "Desde hace tiempo notaba cierta desconfianza sobre el trabajo que estaba realizando, pero siempre luché por ser lo más profesional posible", destaca el entrenador, afirmando que tras lograr el gran éxito del ascenso y firmar una buena temporada también con el infantil masculino, mantuvo su mente abierta a poder seguir en Zamora: "pese a todo, no quería cerrar la puerta a continuar, quería pensar si me apetecía disfrutar de lo que ganamos en la pista este año".
Sin embargo, cuando Balonmano Zamora y Félix Mojón se sentaron a la mesa para negociar la continuidad, no hubo acercamiento alguno. "El club tenía sus dudas y, ante esas dudas, se disiparon todas las que yo pudiera tener. Creo que si no hay confianza por ambas partes, al final, la próxima temporada no iba a tener un buen desenlace y por ello decidimos cordialmente separar caminos", explicaba el técnico gallego.
Contento y orgulloso de su etapa
Con todo, el entrenador del BM Caja Rural Zamora durante las dos últimas temporadas admitió cerrar su etapa con una sonrisa y muy contento por pertenecer a la historia de los Guerreros de Viriato, en los que espera haber dejado un legado para un futuro mejor. "Me voy muy orgulloso de la labor realizada y muy contento por la experiencia. Me voy agradecido con los jugadores, con el entorno, el trabajo en la base y con ese equipo infantil del que guardaré siempre un recuerdo enorme porque me ha llegado al corazón", indicó, afirmando que para él "eso tiene un valor incalculable", deseando la mejor de las suertes al equipo en División de Honor Plata y haber conseguido aquel primer objetivo que tanto él como el club se marcaron: "volver a disfrutar" del balonmano.
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