Félix Mojón no continuará como entrenador del Balonmano Caja Rural Zamora

El Balonmano Zamora ha anunciado este viernes que el entrenador de su primer equipo, Félix Mojón, no continuará en el club de cara a la próxima temporada. Una decisión que ambas partes alcanzaron "de mutuo acuerdo" y que deja libre el banquillo del BM Caja Rural Zamora de cara a su regreso a División de Honor Plata.

Su llegada, con objetivo

Mojón, presentado como técnico de los "Guerreros de Viriato" el 27 de mayo de 2024, pone fin a su etapa en Zamora. Un periplo que inició con el objetivo de "hacer recuperar la sonrisa" al club pistacho tras su descenso a Primera Nacional después de una mala temporada en División de Honor Plata y la marcha de Diego Soto, quien tomó los mandos de un equipo que comenzó entrenando Fran González aquella temporada.

El técnico gallego, que se marcaba entonces como objetivo "volver a disfrutar" consiguió que el BM Caja Rural Zamora hiciera borrón y cuenta nueva, dando forma a un gran equipo que luchó por ascender a División de Honor Plata en su primer curso. Una temporada en la que los suyos acabaron la liga en segunda posición y que, en el play-off, se decidió en contra de los intereses zamoranos en el último encuentro disputado en Córdoba.

Una renovación justificada y aprovechada

Antes de la disputa de aquella fase de ascenso, la buena campaña de Mojón le granjeó su renovación por una temporada al frente del BM Caja Rural Zamora. Y esa oportunidad la aprovechó el gallego para, con la base del equipo de su año debut, terminar por construir un plantel campeón.

El BM Caja Rural Zamora, en el segundo año de Félix Mojón, lideró con mano de hierro el Grupo de Primera Nacional y, pese a las cuatro derrotas y un empate sufridos en liga, acabó consiguiendo el título de campeón y una nueva tentativa de ascender en el play-off. Una ocasión que no dejó escapar, situando de nuevo al equipo en División de Honor Plata con una sobresaliente actuación en casa del Valinox Novás.

Negociaciones atrasadas hasta final de curso

Sin embargo, pese al gran desempeño del primer equipo y el crecimiento de cantera, el Balonmano Zamora decidió esperar hasta final de temporada para entablar negociaciones de renovación con el técnico. A diferencia del primer curso, la conversación se retrasó esperando conocer la situación de técnico y club una vez superada la temporada.

El Balonmano Caja Rural Zamora ya es "Plata": Las imágenes del ascenso / José Luis Fernández

Diferencia de posturas y desgaste

Entrenador y club se reunieron a lo largo de esta mañana del viernes y expusieron sus posturas para evaluar si continuar juntos o no por una tercera campaña. Una conversación en la que quedaron claras las diferencias entre ambas partes de cara al regreso a División de Honor Plata, así como otros factores externos que condicionaron las negociaciones.

Búsqueda de un nuevo técnico

Al final, Félix Mojón y Balonmano Zamora separan sus caminos. Lo hacen con el técnico gallego habiendo entrado en la historia pistacho como el primer entrenador en lograr un ascenso después del paso de Edu García Valiente; y con el club regresando a la categoría perdida y habiendo recuperado su identidad.

Ahora resta saber quién dará continuidad al trabajo realizado en las dos últimas temporadas por Félix Mojón y se situará a los mandos del primer equipo en el curso 2026-2027.