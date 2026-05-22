Balonmano
El BM La Muralla vuelve a escena mañana en Salamanca
Los "muralleros" viajan a Sardón de los Frailes para el primer encuentro de balonmano veterano de la localidad
C. J. T.
El BM La Muralla de Zamora regresa este sábado a escena como invitado en el estreno del "Encuentro de Veteranos de Sardón de los Frailes", cita que pretende convertirse en los próximos años en un punto de encuentro para el balonmano de veteranos en Castilla y León.
La competición contará con cuatro participantes, entre ellos la entidad zamorana que acumula ya varios años de recorrido deportivo a sus espaldas. Junto a los "muralleros" estarán también BM Salamanca, BM Sariegos y Veteranos Valladolid. Conjuntos hermanos de un BM La Muralla de Zamora dispuesto a ser parte de "una jornada llena de balonmano, compañerismo y recuerdos", objetivo que persigue la organización del torneo en su primera edición.
Este I Encuentro de Veterano de Sardón de los Frailes tendrá lugar en la localidad charra del mismo nombre este sábado a partir de las 10.30 horas y espera ofrecer un vistoso espectáculo sobre el 40x20 con sus encuentros. Partidos que los participantes y sus familias podrán simultanear con un chapuzón en la piscina climatizada adyacente a la pista y a los que seguirá una comida de hermanamiento que pondrá punto y final a esta nueva iniciativa del balonmano salmantino que BM La Muralla de Zamora respalda con su presencia.
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