El italiano Bettiol triunfa en el Giro con Vingegaard mirando a los Alpes

Los jefes (o mejor dicho el patrón, Jonas Vingegaard) del Giro recorrieron las colinas alrededor del lago Mayor con la mirada puesta en el horizonte y con los Alpes como destino, en la primera cita con la cordillera, esperando este sábado a los corredores del Giro. No era el día escogido por la mayoría para desencadenar una batalla, aunque el último puerto del día invitaba al combate. Como estaba escrito de antemano, la 13ª etapa sólo tenía como objetivo que unos pocos se exhibieran en una fuga de larga vida y kilómetros.

Hasta 15 corredores huyeron del pelotón para disponer de una ventaja escandalosa, superior a los 10 minutos, larga espera entre grupos; entre los que disputaban la etapa y los que sólo contaban los kilómetros que faltaban para llegar a meta; Vingegaard a la cabeza.

Y, sobre todo, alegría inmensa entre los aficionados locales puesto que si un corredor italiano no ganará el Giro (difícilmente cualquiera de las tres grandes este año) por lo menos, gracias la victoria lograda este viernes por Alberto Bettiol, ya suman tres triunfos de etapa después de los conseguidos por Davide Ballerini y Filippo Ganna.

Bettiol, el vencedor escogido, es un ciclista curioso, ya veterano, con 32 años, pero que por los siglos podrá presumir de haber estrenado el palmarés ganando el Tour de Flandes, poca cosa, en 2019. Entonces dio la sorpresa, aunque la colección de victorias creció de forma más discreta alimentada con otra etapa del Giro en 2021 y el campeonato italiano de 2024.

Nunca hubo la sensación de que el pelotón capturase a la fuga. Llegaron a meta con 13 minutos de desventaja, con tiempo para que Bettiol pudiera disfrutar del triunfo de etapa, y Afonso Eulálio, el líder, pensase que seguramente había transcurrido el penúltimo día vestido de rosa.

Induráin subió de rosa

Porque este sábado, después de tres días sin mucha pelea por la general, el Giro entrará en el valle de Aosta y sentirá el aire próximo de las cumbres alpinas del Tour. Se disputa la segunda etapa con mayor dificultad de la carrera y el día escogido para que, por fin, Vingegaard cambié el jersey azul como primer clasificado de la montaña por la ‘maglia rosa’, camino de conservarla hasta las calles de Roma.

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Este sábado, por el camino, los ciclistas se encontrarán con cinco puertos en sólo 133 kilómetros; el último será la ascensión a Pila con la línea de meta instalada en la cumbre. Será la tercera visita del Giro, aunque el ascenso se efectuará por una vía inédita de 16,5 kilómetros a un promedio del 7,5% y rampas máximas del 11%. Se subió por primera vez en 1987, venció Robert Millar (hoy Philippa York, periodista) y Stephen Roche consolidó la victoria final. En 1992 se regresó a la cumbre con victoria del alemán Udo Bölts y con Miguel Induráin, vestido de rosa, controlando la situación.