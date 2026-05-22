La banca niega el aval a Enrique Riquelme para optar a la presidencia del Real Madrid

Malas noticias para Enrique Riquelme. Después de confirmar su intención de presentar su candidatura al Real Madrid este jueves, la banca española habría negado el aval bancario al empresario, según han informado fuentes financieras a Europa Press. Un requisito innegociable para poder presentar su candidatura a la presidencia del Real Madrid, convocadas por Florentino Pérez hace unos días.

(Noticia en elaboración)