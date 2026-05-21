Tres pabellones, 16 equipos,180 jugadoras y baloncesto de base para rendir homenaje a Juan de Mena

El CD Zamarat recordará este fin de semana la figura de Juan de Mena, su aportación al deporte zamorano y su implicación con la práctica deportiva femenina, con la celebración de la quinta edición de su torneo memorial. Una cita que ha cambiado de formato a lo largo de los años y que hoy representa más que nunca los ideales del entrenador siendo un escaparate para la cantera y un espacio de convivencia para jóvenes jugadoras.

Así quedó reflejado en la presentación de la cita este jueves en el Ayuntamiento de Zamora, donde el edil Diego Bernardo ejerció como anfitrión. El concejal señaló que la institución considera un placer "colaborar con este tipo de torneos porque el deporte es salud, entrega y esfuerzo", pero más aún con este Memorial Juan de Mena por sus características propias. "Creemos en la importancia del deporte base, en fomentar valores por encima de la competición", comentó Bernardo, quien conoció de primera mano al homenajeado y puede afirmar "que la preocupación del deporte base de Juan hace que sea una alegría la transformación de este memorial" en los últimos años. Y es que, la cita se alinea con esa pretensión de hacer cantera, de crecer desde abajo, de impulsar el deporte base con la que el técnico comenzó a dar forma al CD Zamarat.

Carlos Baz, presidente de la entidad naranja, conoce bien esa filosofía que defendía Juan de Mena y aseguró que, tras un inicio incierto, este torneo es por fin "lo que Juan querría". El máximo mandatario del CD Zamarat recordó que el Memorial Juan de Mena se originó en 2016, tras la muerte del técnico, como un torneo en el que diferentes selecciones se daban cita en Zamora. Un formato que se alargó durante cuatro años y que se interrumpió por la pandemia, momento clave para su evolución. "Había un acuerdo con las instituciones para que siempre se pudiera celebrar el torneo y honrar la memoria de Juan, pero cuando quisimos reemprender el Memorial nos dimos cuenta que su aportación no daba para cubrir los costes de traer selecciones. Mantener el mismo formato era imposible porque los costes se habían disparado al más del doble", relató, asegurando que, el año pasado, "tras varias tentativas", encontraron la fórmula que buscaban. "En 2025 dimos forma a un torneo de base y durante su desarrollo nos dimos cuenta; eso era lo que Juan querría", subrayó.

Baz agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Zamora, de Diputación de Zamora y, por supuesto, de Caja Rural de Zamora que "es como de la familia" y que, este jueves, esta presente en la puesta de largo del torneo para "seguir alentando el deporte base, donde nace todo". Un respaldo que también incluye al principal patrocinador del club, Recoletas Zamora, empresa a la que Baz agradeció todo lo que ha hecho por el club hasta ahora.

Así pues, con la ayuda de instituciones y patrocinadores, el Memorial Juan de Mena celebrará este fin de semana (23 y 24 de mayo) una nueva entrega. Una edición más grande, pero con el mismo espíritu, desarrollando un torneo que pretende ser "un punto de encuentro" para la cantera del baloncesto femenino y que reunirá nada menos que a 16 equipos y 180 jugadoras en Zamora, ofreciendo así "una oportunidad y una fecha de competición para todas esas niñas que desean jugar".

El campeonato se desarrollará con conjuntos llegados desde Galicia, Plasencia y puntos de Castilla y León como Valladolid y León; participantes entre los que también habrá representación local con el CD Zamarat y el Corazón de María en liza en las tres categorías que se disputarán (infantil, cadete y júnior) a las que se suma la participación de jugadoras alevines. Todo ello para ofrecer un fin de semana cargado de baloncesto que contará con tres escenarios diferentes: el pabellón Ángel Nieto, el pabellón del Claudio Moyano y el pabellón del Río Duero. Pistas que los conjuntos irán alternando para que todas las canteranas puedan tener la ocasión de jugar en la misma cancha que ocupa habitualmente el Recoletas Zamora de Rula.

El Memorial Juan de Mena, por tanto, vuelve dispuesto a hacer del deporte base todo un éxito. Un espectáculo y un medio de convivencia durante el sábado y el domingo, arrancando a las 10.00 horas del día 23 su carrusel de partidos que culminará en el Ángel Nieto el domingo sobre las 14.00 horas para, posteriormente, continuar la celebración del deporte base en Valorio entre todas las participantes.