Elisa Urtasun, del Vino de Toro Caja Rural, se clasifica para el Campeonato de España Sub-14

Buenas noticias para el atletismo zamorano, en concreto para el Vino de Toro Caja Rural, que volvió a comprobar el progreso de uno de sus grandes valores. La joven atleta del Vino de Toro, Elisa Urtasun Sánchez, en edad Sub-14, logró la clasificación para el Campeonato de España en su categoría, que tendrá lugar el fin de semana del 30 y 31 de mayo en la localidad alicantina de La Nucia.

Desde el club tildaron de "gran mérito" lo logrado ya que es su primer año en la categoría Sub 14, siendo de las más pequeñas. La tomará parte en el Triatlón B, que está compuesto por los 1000ml. y acude con una mejor marca de 3.17.09; salto de longitud, donde se presenta con un mejor salto de 4.32, y lanzamiento de jabalina prueba en la que se clasificó con un mejor lanzamiento de 22.73, aunque el pasado sábado durante la celebración del Autonómico desarrollado en Zamora lograba un mejor lanzamiento de 26.19. Con estos preliminares, Elisa Urtasun Sánchez acude a La Nucia con enorme ilusión y unas inmensas ganas de disfrutar y hacerlo muy bien.

Control de Primavera

Por otro lado, varios integrantes del club toresano participaron en el segundo Control de Primavera.

En los 800 ml. hubo buenas noticias. El más rápido de la expedición del Vino de Toro fue Guzmán López Guadilla que se marcaba una gran carrera que le serviría para realizar marca personal con un crono de 1.55.14. También Miguel Ayuso, Antonio de Dios y Blanca García harían registro personal.

En los 600 ml. masculino, Adrián Sánchez Gallego se impuso con relativa autoridad y en los 100 ml. la joven velocista Medea Hernández logró su mejor marca de la temporada en 12.56. En los lanzamientos, la representación correría a cargo del joven Rodrigo Zarzuelo González que destacó en lanzamiento de jabalina. n