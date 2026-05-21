Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso judicial contra la exalcaldesa de Burganes de ValverdeColonias de gatos en ZamoraEclipse solar en ZamoraAbel Caballero insaciable con el AVEII Foro del Noroeste: Castilla y León, Asturias y Galicia
instagramlinkedin

Bádminton

El CD Bádminton Zamora oferta su campus de verano 2026

La iniciativa está abierta a niños de todos los niveles

Campus Bádminton

Campus Bádminton / Cedida

P. F.

Un año más el CD Bádminton Zamora oferta su campus de verano 2026 donde espera volver a contar con un amplio número de participantes. La iniciativa está abierta a niños de todos los niveles, hayan practicado bádminton antes o no, de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años.

Tal y como informaron, el Campus contará con muchas actividades más allá del bádminton: juegos y deportes, manualidades, juegos con agua y el famoso tintado de camisetas, que tiene una gran aceptación entre los presentes.

Noticias relacionadas y más

Cartel de Bádminton

Cartel de Bádminton / Cedida

El Campis, llevado a cabo por monitores titulados en las instalaciones del pabellón Claudio Moyano, se espera un año más el cartel de no hay billetes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents