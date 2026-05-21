TRAMA ULTRA SANABRIA
Bádminton
El CD Bádminton Zamora oferta su campus de verano 2026
La iniciativa está abierta a niños de todos los niveles
P. F.
Un año más el CD Bádminton Zamora oferta su campus de verano 2026 donde espera volver a contar con un amplio número de participantes. La iniciativa está abierta a niños de todos los niveles, hayan practicado bádminton antes o no, de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años.
Tal y como informaron, el Campus contará con muchas actividades más allá del bádminton: juegos y deportes, manualidades, juegos con agua y el famoso tintado de camisetas, que tiene una gran aceptación entre los presentes.
El Campis, llevado a cabo por monitores titulados en las instalaciones del pabellón Claudio Moyano, se espera un año más el cartel de no hay billetes.
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