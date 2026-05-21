El Bádminton Zamora pierde la categoría

El Bádminton Zamora no pudo disfrutar como le hubiera gustado de la última jornada de liga en Primera División Bronce que se disputó en el pabellón Ángel Nieto. A pesar de las buenas sensaciones y de la lucha mostrada por sus jugadores, el equipo no pudo mantener la categoría y, salvo renuncias de última hora de las que están pendientes, el próximo curso jugarán en Segunda Nacional Oro. La plantilla liderada por Aitor Llandres se presentaba al último envite del curso siendo anfitrión. El pabellón capitalino fue escenario de una última jornada intensa, pero en la que no salieron las cosas como se esperaba.

Abrazo entre dos integrantes del Bádminton Zamora. | V. G.

Así, tras la renuncia de Sevilla, que se retiró de la competición (hecho que perjudicó al Bádminton Zamora) se lo jugaron todo ante Huesca. El encuentro empezó bien y el Bádminton Zamora se pudo con un prometedor 3-1, pero el cuadro oscense reaccionó para poner el empate. Con el 3-3 todo quedaba a expensas de un duelo y, aunque se intentó, la épica no fue posible. Así, el club acaba la Liga como penúltimo, perdiendo la categoría, aunque se mantiene a la espera de alguna renuncia. No obstante, si eso no sucede, el próximo año jugarán en Segunda Nacional Oro, competición que tiene el mismo formato, con equipos de toda España y que se desarrolla en cuatro jornadas.