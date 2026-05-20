Gimnasia Rítmica
Rítmica Benavente se cuelga un oro en la Liga Autonómica promesas y gimnastas promoción
Jara Fernández y su ejercicio de pelota triunfan en Palencia
J. B.
El Club Rítmica Benavente está de enhorabuena, ya que una de sus jóvenes gimnastas consiguió el oro en la Liga Autonómica promesas y de gimnastas promoción. Jara Fernández fue la gran protagonista de la cita disputada en Palencia, subiendo a un podio que refrenda el gran trabajo de la entidad.
El club benaventano acudió al campeonato regional con un equipo cargado de talento. Desde la infantil Alicia Blanco, que obtuvo una muy buena nota en categoría infantil pese a un par de fallos, a la pequeña Alejandra Ramírez, que con una rutina de manos libres en categoría benjamín se estrenó mostrando gran seguridad sobre el tapiz. Pero, sin duda, la gran protagonista fue Jara Fernández, cuyo ejercicio de pelota le permitió clasificarse para la final autonómica al conseguir el primer puesto en tierras palentinas dentro de la categoría cadete.
Con este oro en la mano, el Club Rítmica Benavente cerró su notable actuación con el concurso de dos juveniles, Lucía López y Vega Molezuelas. Ambas lucharon también por clasificarse para la final, pero su desempeño no gozó de la fortuna necesaria para conseguir ese logro. Aun así, sus actuaciones fueron notables y certifican el gran momento que vive la gimnasia rítmica en la localidad benaventana.
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