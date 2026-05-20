Un partido para luchar por el segundo puesto final

Prácticamente todo está decidido ya para el Zamora CF antes de iniciar la fase de ascenso para la que ha certificado la clasificación, aunque no es desdeñable luchar por el segundo puesto que les permitiría a los rojiblancos asegurar el factor campo no sólo en la primera eliminatoria del play off sino también en la segunda, si logra el pase.

De esta forma, el partido en Getxo se convierte en una buena oportunidad para cerrar una liga magnífica que cerrará, como mínimo, en la tercera posición y que es de por si, un gran resultado independientemente de lo que ocurra luego en la fase de ascenso.

Las cuentas están claras: el Zamora tiene que ganar en Getxo y esperar que pierda el Celta Fortuna en el partido que jugará a pocos kilómetros contra el Barakaldo. Luego habría que echar cuentas al golaverage particular entre ambos rivales que actualmente es favorable en un gol al Celta.

Una posible ventaja para el equipo rojiblanco es que el Barakaldo, al contrario que el Arenas, necesita ganar porque tiene muchas opciones todavía de disputar el play off de ascenso, las mismas que Pontevedra, Castilla y Ponferradina que también figuran en la tabla con 57 puntos. Se presenta pues una jornada final con una enorme emoción en esta lucha por la cuarta y quinta plaza. La Ponferradina recibe a un Athletic B que no se juega nada, el Pontevedra juega en Pasarón contra un Avilés que todavía no está salvado, y el Real Madrid Castilla visita al Guadalajara que ya está descendido. Mayor emoción, imposible.

Y es que si los últimos puestos del play off están muy en al aire, no lo están menos los de descenso, con Talavera, Ourense, Osasuna B y Guadalajara igualados a 40 puntos, y sólo una derrota del Avilés permitiría a los toledanos o a los gallegos alcanzar la permanencia sobre la bocina.

El Zamora CF se enfrenta a un Arenas este sábado a las 18.30 horas en horario unificado, un rival al que derrotó en la primera vuelta en el Ruta de la Plata por 1-0 con gol de Sancho en el minuto 23. El equipo vasco ha hecho los deberes y se encuentra salvado y sin posibilidades de acceder al play off.

Será pues un rival poco motivado aunque esa supuesta relajación nunca se sabe cómo influirá en los de Getxo que han protagonizado, de la mano de Jon Erice en el banquillo una temporada un tanto irregular en la que se han sucedido rachas buenas con otras malas.

Los de Getxo afianzaron la permanencia en la racha sin perder entre las jornadas 26 y 31 en las que encadenaron victorias ante Barakaldo (2-1), Avilés (3-2), Arenteiro (1-2) y Pontevedra (1-0) y empates contra Athletic y Lugo, ambos en casa por 1-1. Sin embargo, desde el 12 de abril tan sólo fueron capaces de sumar los tres puntos contra el Mérida (2-0) junto a dos empates, en casa contra Ferrol (1-1) y Castilla en la última jornada (3-3), un periodo en el que cayeron contra Celta, Tenerife y Talavera.

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Por lo que respecta al Grupo B, por el momento es el Villarreal B el equipo que le correspondería al Zamora CF si ambos terminasen tercero y cuarto respectivamente, aunque queda mucho por decidir y pueden variar mucho las cosas todavía. Y no solo porque el Zamora consiga alcanzar el segundo puesto, sino porque la lucha por la quinta plaza en el Grupo B se presenta encarnizada con un Europa que suma 57 puntos y recibe a un Ibiza sin obligaciones; el Cartagena que tiene 56 y recibe a un Betis que todavía no ha descendido, y un Algeciras, con 55, que visita a un Atlético Madrileño que opta todavía a la segunda posición y podría perder a tercera ante el Villarreal B. n