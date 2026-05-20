El Open Nacional Ciudad de Zamora de culturismo regresa con fuerza al Teatro Ramos Carrión

El culturismo volverá a ser protagonista este sábado en Zamora gracias a la celebración de la segunda edición del Open Nacional "Ciudad de Zamora", una cita que regresa con la intención de volver a poner de manifiesto la importancia de la entrega y los valores del deporte sobre el escenario del Teatro Ramos Carrión.

El evento, que tuvo su estreno durante el pasado 2025, celebró este miércoles su puesta de largo en el Ayuntamiento de Zamora donde se recordó el gran éxito de la primera edición del open y quedó expuesta la importancia de su vuelta al calendario deportivo local en este 2026. "Pese a ser un deporte no muy popular, la primera entrega funcionó muy bien y, desde el Ayuntamiento de Zamora, nos parece importante la muestra de sacrificio y salud de la que hace gala el Open Nacional "Ciudad de Zamora", así como su promoción de la ciudad y la marca Zamora", destacó el edil Diego Bernardo mostrando su apoyo a la iniciativa.

"Este es un deporte que tiene mucha gente alrededor; en Zamora tenemos los gimnasios llenos de deportistas. Además, nos permite visualizar otro tipo de deporte y sus valores, resaltando también la relevancia de los hábitos saludables", expuso Juan del Cano por parte de la Diputación de Zamora, otro de los valores de esta cita que también cuenta con el respaldo de una Caja Rural encantada de "poder estar en la segunda edición, con más público y más deportistas dispuestos a competir y descubrir una ciudad como la nuestra".

Dispuesto a subir el listón

El II Open Nacional de Zamora regresa a escena dispuesto a "elevar el listón que fijó el primer año", según declaró su organizador Rubén Prieto. Una idea que buscará convertir en realidad abriendo la cita a más participantes llegados de todos los rincones de España y dando forma a una jornada que arrancará a las 11.00 horas en el Teatro Ramos Carrión y que irá "de menos a más".

Según explicó Prieto, quien también será el único representante local de la cita, la cita comenzará el sábado con la disputa del Campeonato Territorial; momento pensado para dar protagonismo al deporte local. Un espacio tras el que llegará la exhibición del veterano Rafael Vera, que con más de 80 años dará ejemplo del compromiso y la constancia que transmite el culturismo. La cita se cerrará con el Open Nacional, que congregará sobre las tablas del teatro "a los mejores físicos de España".

La jornada, sin duda, resulta de lo más atractiva y, como aliciente para elevar el nivel de la primera edición, los participantes cuentan con un suculento cuadro de premios, tanto en metálico (con 4.00 euros en recompensas) como en especie (con embutidos y vinos locales, así como bañadores de competición para los ganadores).