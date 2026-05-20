Natación Zamora y Natación Castilla de Zamora lucen cantera con sobresalientes resultados en sus citas regionales

La natación base de Zamora vivió un fin de semana para el optimismo. La piscina municipal de la capital y la instalación vallisoletana de Río Esgueva fueron escenario de dos competiciones en las que los clubes Natación Zamora y Natación Castilla Zamora firmaron actuaciones sobresalientes, confirmando el buen momento que atraviesa la cantera provincial.

CD Natación Zamora

En Zamora, el Club Deportivo Natación Zamora ejerció de anfitrión en la 5ª Jornada de la Liga Territorial Prebenjamín y la 7ª Jornada de la Liga Nacional Benjamín, una cita formativa donde el aprendizaje y la deportividad se situaron por encima de los resultados. Aun así, los jóvenes nadadores dejaron muestras claras de progreso técnico y madurez competitiva. Destacaron especialmente las pruebas de mariposa y estilos, así como los relevos mixtos, donde el equipo exhibió coordinación y un notable espíritu colectivo.

Los nadadores del CD Natación Zamora posan para las cámaras. | CEDIDA

Entre los resultados más relevantes, sobresalieron las buenas actuaciones en 25 metros mariposa de varios prebenjamines como Emma Silva (segunda en su categoría), Ander García (también segundo) o Sergio Eleno (tercero) y el segundo puesto del relevo mixto de estilos en categoría benjamín, que se vio acompañado por la victoria de Mía Refoyo en los 200 metros estilos. La jornada dejó claro que el club cuenta con una base sólida, comprometida y en constante evolución.

Club Natación Castilla Zamora

Mientras tanto, en Valladolid, el Club Natación Castilla Zamora afrontaba la Fase Final Promesas Alevín de Castilla y León, un campeonato que reúne a los mejores nadadores de la comunidad en 200 estilos y 400 libres. El club acudió con cinco representantes y regresó con un título autonómico bajo el brazo: Luis Gago, campeón de Castilla y León en su categoría y uno de los nombres llamados a seguir creciendo. El resto del equipo completó un campeonato notable, rebajando marcas personales y mostrando un nivel competitivo al alza siendo Víctor Calvo, Darío Rodríguez, Vera Martín y Daniela Crespo los componentes del equipo zamorano en esta ocasión.

El conjunto mira ahora con ilusión al Campeonato Territorial de Verano, donde se evaluará el trabajo realizado desde octubre y donde algunos nadadores, como el propio Gago, aspiran a alcanzar mínimas nacionales.

La doble cita deja una conclusión clara: la natación zamorana avanza con paso firme gracias al esfuerzo diario de sus jóvenes deportistas y al trabajo constante de los cuerpos técnicos, que han logrado convertir la ilusión en resultados tangibles. n