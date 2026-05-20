La Escuela de Triatlón Duero-Martín Peña firma un sólido inicio de temporada

La Escuela del Construcciones Martín Peña–Triatlón Duero abrió la temporada con una sólida actuación en el Triatlón Cross de Menores de Salamanca, una prueba que reunió a cerca de un centenar de participantes y que sirvió como primer test competitivo del curso para los jóvenes triatletas zamoranos. El club completó además el fin de semana con presencia destacada en varias carreras populares de la región, subrayando el buen momento de forma de su cantera y de sus deportistas absolutos.

Resultados

En categoría benjamín, los zamoranos firmaron una actuación compacta en un recorrido compuesto por 100 metros de natación, 1.000 metros de ciclismo BTT y 250 metros de carrera a pie. Enzo Almeida (4º) y Oliver Vara (5º) se quedaron a las puertas del podio, mientras que Pablo Antón (8º) y Miguel A. Rodríguez (9º) completaron una participación notable, dejando sensaciones muy positivas para el resto de la temporada.

En la categoría alevín, con distancias dobladas respecto a los benjamines, Martín García (9º) y Adrián Miguel (11º) lograron tiempos meritorios en una prueba exigente que puso a prueba su capacidad de adaptación al triatlón cross.

Presentes en el Cerco de Zamora

La actividad del club no se detuvo ahí. Varios jóvenes tridueros participaron también en la XI Carrera El Cerco de Zamora, con presencia en prácticamente todas las categorías: Miguel Hernández en cadetes; Martín García y Lola Barrios en alevines; Enzo Almeida en benjamines; y Germe de Lera, Hugo Alonso y Andrés Sacristán en prebenjamines. Una representación amplia que confirma la implicación del club en el calendario atlético provincial.

Los mayores tampoco bajan el paso

En el apartado absoluto, Ana Fadón firmó uno de los resultados más destacados del fin de semana al lograr un excelente segundo puesto en el V Du Cross de Benavente – San Isidro, consolidándose entre las mejores de la prueba femenina. En la categoría masculina, Cristian rozó el podio al finalizar cuarto en la clasificación general.

El Triatlón Duero completó su presencia competitiva con numerosos deportistas en la XIV Carrera Cívico-Militar San Fernando 2026 de Salamanca, además de otras pruebas de trail por montaña repartidas por la geografía regional, demostrando la amplitud y versatilidad de su estructura deportiva.