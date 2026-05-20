Comienza a perfilarse la final four de Primera FEB

Leyma Coruña, Palencia, Estudiantes y Oviedo han encarrilado su clasificación para la final four de ascenso a la Liga ACB tras conseguir el pasado fin de semana sus dos primeras victorias en la eliminatoria al mejor de cinco de cuartos de final en Primera FEB. Coruña, que organizará la final four, dio cuenta de Hestia Menorca por 93-71 y 81-76; Palencia le ha dejado las cosas muy complicadas para el tercer partido a Fuenlabrada con dos triunfos por 90-52 y 83-79; y Estudiantes no ha dado opciones a Alicante al que se impuso por 93-77 y 74-67.

Pero la gran sorpresa ha sido la de Oviedo que ha encarrilado la eliminatoria con sus dos primeras victorias a domicilio ante Gipuzkoa por 79-93 y 75-83. Los cuartos de final continarán y pueden quedar sentenciados este viernes con cambio de escenario en las cuatro eliminatorias.

Mientras tanto, también se está disputando la fase de ascenso a Primera FEB con los puestos de Cartagena y Melilla, ya descendidos, en juego. Ya ha conseguido el ascenso el Coto Córdoba que se impuso en la eliminatoria por la plaza directa a Castelló con un apabullante 105-75 que resultaría definitivo pese a que Castelló se quitó al espina en el partido de vuelta ganando por 83-59.

El equipo de La Plana entra ahora en los cuartos de final en los que se juega la otra plaza de ascenso para cruzarse a doble partido con Albacete, mientras el sevillano Insolac Caja 87 se medirá con el Sant Antonio balear, en busca de la final que decidirá el segundo equipo que jugará en Primera FEB en la que milita el CB Zamora.

El Celta Femxa Zorka se sumó al Azulmarino como los dos equipos que han conseguido el ascenso a la Liga Endesa Femenina y que ocuparán los puestos de los descendidos Joventut Badalona y Spar Gran Canaria. Tan sólo ha tardado un año el equipo de Vigo en regresar a la máxima categoría tras dominar con gran autoridad, como estaba más o menos previsto, la fase de ascenso que organizó en su Pabellón de Navia y en el que dio buena cuenta del Melilla que eliminó al Recoletas Zamarat, y en la final a un Osés Construcción que tampoco pudo plantar cara al equipo que dirige Cristina Cantero. Fue una final de la temporada en la Liga Challenge en la que actuaron las ex del Zamarat Sara Castro y Vicky Llorente.

Celta dejo en 48 puntos (72-48) a Melilla y en 53 a Osés (63-53) en una muestra clara de su poderío defensivo que estuvo bien compensado de cara al aro.

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Por otra parte, se encuentra en marcha la fase de ascenso desde Liga Femenina 2 para ocupar los puestos que han dejado en Liga Challenge Canoe y Santfeliuenç. El Maristas de A Coruña ha conseguido ya el ascenso tras eliminar a Girona Pacisa por 58-71 y 73-52 en una clara eliminatoria, el equipo catalán pasó a las semifinales en las que ha perdido el encuentro de ida contra León por 83-67 que le deja muy complicada la clasificación para la final por la que también luchan Alcorcón a Ibaizábal en un cruce que las madrileñas han encarrilado por 68-47. Los partidos de vuelta se jugarán este fin de semana en Girona y Galdakao (Vizcaya). n