El Balonmano Zamora abre las inscripciones de sus campus de verano: vuelve la conciliación familiar pistacho

El Balonmano Zamora, pese al término de las competiciones nacionales y regionales, sigue a pleno rendimiento dando forma a sus próximas actividades. Iniciativas como sus campus de verano, cuyas nuevas ediciones ya se han puesto en marcha.

La entidad pistacho es una fija a la hora de ofrecer alternativas de conciliación familiar durante el periodo estival, por lo que no sorprende que regrese con actividades ya consolidadas dentro de su programación anual. Iniciativas que "volverán a combinar deporte, formación, convivencia y diversión", según ha indicado el club.

Bajo el lema “Haciendo Escuela”, el club ha presentado la undécima entrega de su Campus Urbano y el sexto capítulo de su Campus de Tecnificación, dos actividades dirigidas a diferentes edades y necesidades, con el objetivo de seguir acercando el balonmano a los más jóvenes y continuar fomentando los valores que forman parte de la identidad del Balonmano Zamora. Ambas partes de los campus de Verano que organiza con mimo la entidad.

Desde el club destacan que estos campus representan mucho más que una actividad deportiva: "Llevamos más de 25 años trabajando la formación desde la base y entendemos estos campus como una oportunidad para seguir creciendo, aprendiendo y disfrutando del deporte en un entorno sano y divertido". Por ello, es de esperar que las iniciativas mantengan o eleven el nivel de años anteriores.

Campus Urbano

Para la presente edición del Campus Urbano, el club Balonmano Zamora ofrece esta actividad a niños y niñas nacidos entre 2015 y 2019 (ambos inclusive). Se celebrará durante todo el mes de julio y estará dividido en cuatro turnos (del 6 al 10 de julio; del 13 al 17 de julio; del 20 al 24 de julio; y del 27 al 31 de julio).

Datos del Campus Urbano del Balonmano Zamora para 2026 / Balonmano Zamora

El horario de las jornadas será de 9:00 a 14:00 horas y los participantes "podrán disfrutar de actividades relacionadas con el balonmano, juegos, talleres, multideporte, tiempo libre y actividades acuáticas, compartiendo además momentos con jugadores del primer equipo del Caja Rural Balonmano Zamora", según ha indicado la entidad pistacho, señalando que el pabellón de la Universidad Laboral y la piscina del Colegio Nuestra Señora del Tránsito serán el marco de desarrollo de la edición de 2026 de este campus.

Campus de Tecnificación

Por otra parte, también regresa a escena el Campus de Tecnificación, con una sexta entrega que estará destinada a "chicos y chicas nacidos entre 2011 y 2014 (ambos inclusive) y tendrá lugar durante la primera quincena de julio"; en esta ocasión, dividido en dos turnos: Del 6 al 10 de julio y del 13 al 17 de julio.

Campus de Tecnificación del Balonmano Zamora para 2026 / Balonmano Zamora

Este campus estará enfocado "a la mejora técnica y táctica individual, ofreciendo sesiones específicas para continuar desarrollando las capacidades deportivas de los participantes", según apunta el Balonmano Zamora, confirmando que la Ciudad Deportiva y la Piscina Sindical (pendiente de confirmación), serán las instalaciones donde se desarrollen las jornadas (bajo el mismo horario que su homónimo).

Inscripciones abiertas

El Balonmano Zamora ha informado que tanto el Campus Urbano como el Campus de Tecnificación cuentan ya con sus inscripciones abiertas, pudiendo los interesados inscribirse en uno o varios turnos "en función de sus necesidades durante el verano" y que todos los inscritos recibirán una camiseta oficial del campus de regalo.

Para formalizar la inscripción, basta con rellenar los formularios online específicos de cada uno, bien el VI Campus de Tecnificación (pinchar aquí) o el Campus Urbano (pinchar aquí).