Zamora domina el Regional de Edad de Piragüismo con 27 medallas

Los clubes zamoranos volvieron a ser referente en la segunda regata del Regional de Edad – San Pedro Regalado, con un total de 27 medallas repartidas en las distintas categorías que se pusieron en liza siendo el San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora el mejor posicionado en la clasificación por clubes con un total de 11 medallas, mientras que el Amigos del Remo fue tercero con 7, seguido de Náuticas Zamora (4º) y Fluvial de Villaralbo que ocupó la séptima plaza.

Expedición del Amigos del Remo en Valladolid. | CEDIDA

Por categorías

En Alevín A K-1, Alicia Caballero y Violeta Ramos, del Náuticas Zamora, se hicieron con el oro y la plata, mientras que Yago Pedruelo (Amigos del Remo) fue segunda en A y Manuel Esteban (Fluvial de Villaralbo) fue primero en B. Además, en Canoa, los hermanos Darío y Yago Pérez, se repartieron el primer y segundo puesto.

Foto de familia del San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora. | CEDIDA

En cuanto a los infantiles, en Damas, Yaiza Fáundez y Mencía Román fueron campeona y subcampeona, al igual que Ariadna Santaren e Irene Galván, en la regata B. En chicos, Héctor Carrillo se colgó el bronce, mientras que el podio B estuvo compuesto por Pablo Baz, David Peto y Erik Pérez, para concluir con el oro de Abigail Misol en C-1. En Cadete no hubo sorpresas y Ainnare García se impuso en su regata mientras que María Hernández fue tercera, mismo puesto que Marcos Diego y Paula Díaz, aunque en este último caso en B.

Fluvial de Villaralbo / Cedida

Por parte de los benjamines, fueron medallistas en A Gala Iglesias y Julia Piorno (plata y bronce) y en B Triana Gata y Natalia Martín (oro y plata), mientras que en chicos Evan Pedruelo resultó primero en B e Izan Manzano segundo en A.

Para acabar con los más pequeños, Martín Santaren Y Enya Pedruelo fueron primero y segundo en sus respectivas regatas.

Más actividad

También en Valladolid tuvo lugar el Memorial Adolfo Cuadrado, donde también brilló el piragüismo zamorano. En Juvenil se impuso Nikol Georgieva, del Piragüismo Duero, mientras que Ariadna Fernández fue quinta. En Sub-23 también triunfó Amalia Toribio seguida en meta por Natalia Asensio (Fresno) y Yolanda García (San Gregorio), mientras que en masculino Sergio Domínguez (P. D.) fue plata y Jon Valtuille (Villaralbo) bronce, para seguir con el oro y el bronce en sénior de José Ramón Luelmo y Carlos Vega, respectivamente.

En esta cita también hubo espacio para los veteranos donde los metales se acumularon. Fueron medallistas Isabel Esteban, Ana Calvo, Isabel Rubio, Antonio Pérez, Guillermo Pinilla, Fernando Roales y José Miguel Herrador.