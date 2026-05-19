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Fútbol / Primera RFEF

El Zamora CF, sin puesto fijo y sin rival para el play-off

Los rojiblancos, que todavía optan a la segunda plaza, aguardan el desenlace en el grupo 2 de Primera RFEF donde la igualdad entre equipos también es máxima

Óscar Cano, entrenador del Zamora CF. | ZCF

Óscar Cano, entrenador del Zamora CF. | ZCF

Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

La Primera RFEF llega a la última jornada al rojo vivo y con muchas plazas por decidir en ambos grupos. Ni siquiera el Zamora CF tiene confirmado el puesto en el que acabará la competición, aunque sí sabe que será, como mínimo, tercero, a pesar de su derrota ante el Cacereño (1-2). Así las cosas, el equipo rojiblanco, que ahora mismo tiene 61 puntos, podría incluso concluir el curso en segunda posición si gana al Arenas de Getxo y el Celta B (61) pierde en su encuentro ante un Barakaldo que todavía tiene posibilidades de asaltar el play-off. De hecho, ahora mismo hay cuatro equipos empatados a 57 puntos (Pontevedra, Castilla, Ponferradina y Barakaldo) que pelearán hasta el último suspiro por la cuarta y quinta plaza, por lo que se aguarda una "jornada de transistores" el sábado a partir de las 18.30 horas. Además del Barakaldo – Celta B en el que hay mucho en juego, y del Arenas – Zamora CF, hay previstos otros tres partidos "calientes" por la zona de privilegio como son el Pontevedra – Real Avilés; Guadalajara – Madrid Castilla y Ponferradina – Athletic B.

GALERÍA | Todas las imágenes del partido entre el Zamora CF y el Cacereño

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Partido entre el Zamora CF y el Cacereño disputado en el Estadio Municipal Ruta de la Plata. / Víctor Garrido

Grupo 2

Una vez quede definida esta clasificación, sobre las 20.30 horas del sábado, será el momento de mirar al Grupo 2 y confirmar el nombre del rival que le toque en suerte a los rojiblancos en el primer cruce. También en este cuadro hay muchísima igualdad como demuestra el hecho de que no fue hasta esta pasada jornada cuando quedó confirmado el nombre del ascendido directamente a Segunda División: el Eldense, que se une al Tenerife de cara a la próxima temporada en el fútbol profesional. Los alicantinos lograron el hito al superar al Atlético Madrileño de Ferando Torres quien, como es lógico, felicitó por del ascenso del Eldense, y especialmente al técnico Claudio Barragán, su ídolo de la infancia. "El Eldense ha hecho una campaña extraordinaria. Es un gran equipo", apuntó Fernando Torres, que desveló que había felicitado personalmente a Claudio. "Le tengo mucha estima desde que jugaba en el Superdepor y me alegró mucho por él porque desde mi infancia fue un referente para mí", señaló.

Así, con la 37ª jornada finalizada, la situación en este grupo es igualada ya que el Sabadell es segundo con 65 puntos, seguido del filial rojiblanco (64), Villarreal B (62) y Europa (57), aunque Cartagena y Algeciras no se han bajado de la pelea y siguen optando a ese quinto puesto.

Dos escenarios

De este modo, al Zamora CF se le abren dos escenarios de posibles rivales. Si se mantiene como tercero podría tener enfrente a Sabadell, Atlético Madrileño o Villarreal B, que se enfrentan a Tarazona, Algeciras y Atlético Sanluqueño, respectivamente, mientras que si logra la hazaña de ser segundo tendría como primer oponente en la lucha por el ascenso a Europa, Cartagena o Algeciras, que se medirán a Ibiza, Betis Deportivo y al filial del Atlético de Madrid.

Las preferencias están claras en el seno del Ruta de la Plata y por desplazamiento lo más apetecible sería el Atlético de Madrid B. No obstante, todos en el Zamora CF son firmes en que lo primero será recuperar la buena racha para llegar a la fase impulsados.

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El equipo tuvo ayer un entrenamiento regenerativo y ya tiene la mirada puesta en el último compromiso de la Liga para después lanzarse al merecido premio del play-off que la directiva se marcó como como objetivo irrenunciable este curso.

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