Así es "Goles por la Esperanza", la iniciativa de UD Pinilla Duero para colaborar con la Asociación contra el Cáncer de Zamora

UD Pinilla Duero y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Zamora presentaron este martes la iniciativa "Goles por la Esperanza" que la entidad deportiva organiza para colaborar con la labor de la asociación. Un evento que nace con espíritu solidario y el fútbol sala base como sus grandes pilares.

La jornada deportiva fue presentada en las dependencias de AECC con el apoyo del diputado de Deportes Juan del Canto, quien mostró "el apoyo firme de la Diputación de Zamora a este tipo de iniciativas que recaudan fondos para un buen fin que ayuda a los zamoranos". Una actividad que, como remarcó, "cuenta con carácter inclusivo" y se espera que pueda ser un apoyo a la lucha contra el Cáncer.

Vicente González, vicepresidente de AECC en Zamora, agradeció el compromiso de UD Pinilla Duero como organizador de este evento que se originó por la inquietud de la junta directiva del club y que supone el primer "torneo" que se realiza bajo la supervisión verdinegra. Teniendo siempre presente que, no se trata de un torneo, sino de una gran fiesta. Una idea que hace sentir "felices y orgullosos" a sus desarrolladores.

"Vamos a disfrutar del semillero del fútbol y deseamos que las familias y aficionados nos acompañen para disfrutar de los que serán los futbolistas del futuro en una jornada en la que esperamos que todos se diviertan", declaró González sobre estos "Goles por la Esperanza" que suponen el I Encuentro Solidario de Fútbol Sala Infantil contra el Cáncer.

El encuentro solidario se estrenará en Zamora el próximo 30 de mayo teniendo el pabellón de la Diputación de Zamora y su formato será no competitivo. No habrá vencedores ni vencidos, todos serán ganadores tanto por ser protagonistas de una gran jornada futbolística como por el apoyo solidario a la AECC.

Así, a partir de las 10.00 horas, se sucederán los partidos de fútbol sala entre equipos chupetines y prebenjamines sobre la pista del pabellón de la Diputación de Zamora. Un programa de encuentros que se abrirá con el encuentro entre los conjuntos de Fundación Personas e Intras, invitados para "potenciar la relación entre asociaciones" y dar visibilidad también a su labor. Tras ellos, llegará el turno para los más pequeños de clubes como UD San Lorenzo, Atlético Morales del Vino, Zamora CF, CD Bovedana, UD Toresana, La Amistad 2.000, River Zamora, CD Duero, CD San Lázaro y UD Pinilla.

La jornada, que está previsto que se alargue hasta última hora de la tarde, cuenta con el apoyo de varias empresas privadas (El Secreto, Cartonisa, Gaza y Fundación Caja Rural). Un respaldo que refuerza el carácter solidario que también se refleja en el coste de las entradas, que será de 3 euros, buscando contar con el mayor número de público posible para recaudar el máximo para AECC, que recibirá los fondos íntegros de la taquilla de esta cita.