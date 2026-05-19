El Club Tenis de Mesa-Caja Rural cierra la temporada como subcampeón de Tercera División

El Club Tenis de Mesa Zamora–Caja Rural ha firmado una temporada para enmarcar, culminada con un meritorio subcampeonato en la fase de ascenso a Segunda División Nacional. El conjunto zamorano, que había completado una liga regular casi impecable (solo cedió un encuentro en toda la campaña) llegaba como primero de su grupo a la cita definitiva disputada en León. Una posición que le otorgaba gran confianza tras un año de trabajo sólido y constante que se reflejó en su juego.

La fase de ascenso reunió a los ocho mejores equipos de Castilla y León, los cuatro primeros clasificados de cada uno de los dos grupos que conforman la Tercera Nacional, un total de 18 clubes repartidos en dos bloques de nueve. El Zamora–Caja Rural afrontó el cruce de cuartos de final ante el Club Soriano, un rival inédito hasta la fecha. Pese a la diferencia de nivel que reflejaban las estadísticas, el duelo resultó más exigente de lo previsto, aunque terminó resolviéndose con un claro 4-1 para los zamoranos.

En semifinales esperaba el Atl.León, un viejo conocido al que el equipo zamorano había logrado vencer en las tres ocasiones previas de la temporada. El conjunto leonés, con una plantilla a priori superior, obligó a los zamoranos a exprimirse al máximo en un encuentro vibrante que terminó con un 4-2 y el billete para la gran final.

El último escollo fue el Padre Isla de León, el gran favorito al ascenso. Aunque el Zamora–Caja Rural había logrado derrotarlo en liga regular con una alineación menos habitual, esta vez el conjunto leonés se presentó reforzado con jugadores de Primera Nacional. El potencial de su plantilla se impuso con claridad y el equipo zamorano cayó por 4-0, firmando así un subcampeonato que, lejos de empañar la temporada, confirma el excelente nivel alcanzado.

La plantilla del club estuvo compuesta esta temporada 2025-2026 por José María Lobato, David Polo, Víctor Crespo y los hermanos Carrascal (Cristian y Alejandro). Un bloque sólido que ha demostrado todo su potencial a lo largo de diferentes encuentros durante todo el curso.

Con solo una plaza de ascenso directo disponible para Castilla y León, el club deberá ahora aguardar una posible repesca que permitiría al equipo zamorano compartir categoría la próxima campaña con el otro representante de la ciudad, el CD Viriato.