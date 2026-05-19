El Ayuntamiento de Zamora aprueba la reforma integral del campo anexo al Ruta de la Plata

La Junta de Gobierno del Ayntamiento de Zamora ha adjudicado este martes la ejecución de las obras para la reforma total del campo de fútbol de césped artificial anexo al Estadio Ruta de la Plata. La empresa que ha resultado adjudicataria tras el procedimiento de licitación ha sido ALVAC S.A.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión de las obras de ejecución del nuevo campo de fútbol de hierba artificial anexo al estadio Ruta de la Plata a la empresa ALVAC S.A. por un precio de 911.004 euros (iva incluido). A partir de ahora, este acuerdo deberá ser publicado en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Zamora, alojado en la Plataforma de Contratos del Sector Público, y cumplir los trámites oportunos antes de su inicio.

La reforma total supondrá no sólo la reposición del césped artificial con las medidas reglamentarias de las que el actual no dispone, sino también la construcción de una grada cubierta para el público, lo que permitirá disputar partidos oficiales a los equipos zamoranos. El actual campo de hierba artificial, que se sitúa junto al otro anexo de hierba natural, lleva años sin poder ser utilizado por al defectuoso estado del césped artificial y tampoco permitía disputar partidos oficiales por sus dimensiones que no son las reglamentarias.

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El nuevo campo contribuirá a que los clubes de fútbol zamorano puedan disponer de una nueva instalación ya que actualmente, los campos de fútbol disponibles en la ciudad no son suficientes para atender las necesidades de los clubes y federación.