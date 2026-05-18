Tres podios para Náuticas Zamora y Canoa Kayak en la Copa de España de Barco Dragón

El Club Canoa Kayak y el Náuticas Zamora regresaron con varios podios y buenos registros del embalse de Castrelo do Miño, donde tuvo lugar la Copa de España de Barco Dragón en las distancias de 200 y 500 metros, una prueba que reunió a clubes de toda la geografía nacional en un entorno verdaderamente excepcional.

Por lo que respecta al Canoa Kayak Zamora acudió a la cita con una delegación de 24 palistas —13 mujeres y 11 hombres—, logrando clasificarse para cuatro finales. El mejor resultado llegó en la categoría Open Veterano 200 metros, donde el equipo subió al podio conquistando la medalla de bronce. A este metal se sumó un cuarto puesto en Mujer Veterana DB 10 y dos quintos puestos en Mixto Veterano DB10 y Open Veterano.

Más allá de los resultados, el club quiere destacar el incomparable escenario del embalse de Castrelo do Miño como telón de fondo, así como la camaradería y el excelente ambiente que reinaron tanto dentro del equipo como en el campeonato en general. El Club Canoa Kayak Zamora se confesó “enormemente satisfecho de esta participación” y ya mira hacia la siguiente cita, el X Campeonato de España de Barco Dragón que se celebrará el próximo mes de julio.

Embarcación del Náuticas Zamora que logró el oro / Cedida

Por su parte, el Club Actividades Náuticas se hizo con dos medallas en esta competición: oro en PD2 DB10 500 metros con una embarcación formada por Conchi García, Ester Mangas, Monse Casado, Marta Fernandez, Francisco Ortiz, German Garzon, Alfredo Marcos, María Ángeles Prada, Fernando Silvo, María Isabel Martín, Carmen Ramos (tambor)y Juan José Román (timonel) y bronce en PD2 DB10 200 metros integrada por Clara I. Regueras, Francisco Ortiz, Monse Casado, María Ángeles Prada, Alfredo Marcos, María Isabel Martín, José Ignacio López, Isidoro Martín, Ester Mangas (tambor) y Aquilino Nieto (timón), siendo el 50% de los integrantes supervivientes de cáncer.

Integrantes del Náuticas Zamora que se hicieron con el bronce / Cedida

Asimismo, fueron séptimos en mujer veterana DB10 500 metros; novenos en mixto veteranos DB10 500 metros y décimos en mujer veterana DB10 200 metros, para concluir decimosegundos en la clasificación por clubes.

La próxima cita Nacional será el Campeonato de España sobre 200 metros, 4 y 5 de julio en Lugo, y el Campeonato de Castilla y León en Monte la reina, el 25 de julio.