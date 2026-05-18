Ciclismo
Raúl Castrillo e Isabel Chamorro ganan la BTT de Peñausende
Ángel García y Cristina Garrido dominaron la distancia corta de 45 kilómetros
Isabel Chamorro y Raúl Castrillo fueron los vencedores de la categoría reina de la Marcha BTT Peñausende, es decir, los primeros en cubrir la ruta la larga de 65 kilómetros. En una bonita jornada soleada, todo se presentaba perfecto para disfrutar del ciclismo, y así sucedió. A las nueve de la mañana tomaron la salida los participantes, unos en busca del triunfo y otros solo pensando en disfrutar.
Con un tiempo de 2:31:21, Raúl Castrillo, un deportista de élite nacional del ciclismo de montaña perteneciente al equipo BH, hacía gala de su papel de favorito y cruzaba en primera posición la línea de meta y lo hacía en solitario. Más de dos minutos después llegaba Javier Manzano y cerraba el podio de la general José Carlos Álvarez, del MTP Ceadea. En cuanto a las féminas, fueron cinco las que tomaron la salida en la distancia larga. Isabel Chamorro, del Cansinos Bike, fue la vencedora con un crono de 3:20:43, y estuvo acompañada en el podio por Leire González y Sandra Cabral.
En cuanto a la distancia de 45 kilómetros, el vencedor fue Ángel García, del Vintorobike, con tiempo de 1:46:33. Hugo Aguado y Jesús Andrés fueron segundo y tercero, respectivamente. Cristina Garrido lideró la clasificación femenina, seguida de la joven Yaiza Uña, del Lopenta, y Rosa Piriz.
Ya en meta, también con presencia de caminantes y bicicletas eléctricas, tuvo lugar la entrega de trofeos y, para quienes lo desearon, comida de convivencia.
CLASIFICACIONES
45 KILÓMETROS
MASCULINO
1.- Ángel García
2.- Hugo Aguado
3.- Jesús Andrés
4.- Juan Manuel Medina
5.- Aitor Pacho
6.- Roberto Pérez
7.- Amador Herrero
8.- Andrés Beitez
9.- Javier Martín
10.- Roberto Salvador
FEMENINO
1.- Cristina Garrido
2.- Yaiza Uña
3.- Rosa Piriz
4.- Sara Rodríguez
5.- Ana Sampedro
65 KILÓMETROS
MASCULINO
1.- Raúl Castrillo
2.- Javier Manzano
3.- José Carlos Álvarez
4.- Sergio García
5.- Javier Castaño
6.- Nacho Queipo
7.- Rubén Iglesias
8.- Raúl Manrique
9.- Raúl de Rojas
10.- Iván Salsón
FEMENINO
1.- Isabel Chamorro
2.- Leire González
3.- Sandra Cabral
4.- Inmaculada Vázquez
5.- Isabel Aguadero
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