Oficial: Flick renueva con el FC Barcelona hasta 2028

Lo adelantó el propio Hansi Flick la semana pasada, pero faltaba que el club lo hiciera oficial. Finalmente, el técnico alemán ha firmado su nuevo contrato este lunes al mediodía, ampliando oficialmente su vínculo como entrenador del FC Barcelona hasta 2028, más un año opcional.

Se trata de una gran noticia para la entidad azulgrana, ya que asegura la continuidad de uno de los grandes artífices de este nuevo equipo renovado, joven y lleno de ilusión que ya ha iniciado lo que promete ser una etapa gloriosa.

Flick cumple así con su palabra. Aunque el acuerdo verbal existía desde hacía meses, el técnico prefirió esperar a final de temporada, con el título de Liga ya bajo el brazo y tras haberse despedido este domingo de la afición en el Spotify Camp Nou con una victoria por 3-1 ante el Betis.

La excelente relación entre Pini Zahavi, agente del técnico, y la cúpula directiva del club ha sido clave para acercar posturas, una sintonía que quedó definitivamente sellada en la reunión desvelada por SPORT tras el clásico del pasado 10 de mayo. Por ello, su renovación era una prioridad absoluta para el club y no generaba ninguna duda; ambas partes estaban destinadas a seguir remando juntas.

Flick, manteado por los juagdores durante la celebración del título de Liga / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Y es que el balance del alemán hasta la fecha es más que positivo: dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas, con el mérito añadido de haber conseguido muchos de estos títulos derrotando al Real Madrid en los momentos decisivos. Flick ha devuelto la sonrisa al vestuario, a la afición y a una ciudad que ha vibrado con grandes momentos estos dos últimos años.

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Pese a que aún queda visitar Mestalla el próximo sábado, los deberes del curso ya están hechos. Ahora, los focos se centran en la confección de la plantilla y en cómo se afrontará el mercado para que, en la tercera temporada de Flick, el equipo siga dominando a nivel local y logre quitarse la espinilla clavada de la Champions, prolongando así esta felicidad mutua a largo plazo.