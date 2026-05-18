Gimnasia Rítmica
Las juveniles del Mapecca lideran la clasificación en nueva fase de la Liga de Castilla y León de gimnasia rítmica
Paula Ratón y Nerea Sutil fueron primera y segunda para lograr la clasificación para la final
P. F.
Palencia acogió una nueva fase de la Liga de Castilla y León de gimnasia rítmica, reuniendo a deportistas de distintos niveles y categorías en una jornada marcada por la competitividad y los buenos resultados del Club Mapecca destacando Paula Ratón y Nerea Sutil.
Por categorías, en promoción, Carla Domínguez logró una meritoria novena posición en prebenjamín mientras que el conjunto absoluto formado por Henar Salgado, Alicia García, Celia Sánchez, Sara Aguado, Ainhoa de Pedro y Marina Saludes finalizó en octava posición. Esta competición ha servido como una importante toma de contacto y preparación para todas ellas de cara al Campeonato Promesas, que tendrá lugar el próximo fin de semana en Ávila.
Ya más tarde llegó el turno de las juveniles de promoción, donde destacaron los excelentes resultados obtenidos por las gimnastas del club. Paula Ratón se proclamó campeona de la categoría al lograr la primera posición, mientras que Nerea Sutil consiguió una magnífica segunda plaza. Ambas sellaron así su clasificación para la final de la liga.
También participaron Raquel Gutiérrez, que finalizó séptima quedándose a tan solo 0,05 puntos de lograr el pase a la final, y Elena Álvarez, que obtuvo la novena posición.
- DIRECTO | Zamora CF - Cacereño: sigue el encuentro con nosotros
- Feliz cumpleaños, cordobés
- Multa de 6.097 euros por no presentar en Benavente el proyecto exigido para asegurar un muro
- París de Noia actuará en las fiestas de San Pedro de Zamora 2026
- Cuatro casos de éxito para impulsar a la mujer rural zamorana en Red PAME
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor de viaje más potente y barata del mercado: disponible por 9,99 euros
- La Cámara de Contratistas paraliza dos proyectos de Monte la Reina por valor de 17 millones de euros
- El trágico secreto detrás del curioso nombre del pueblo Otero de Bodas, en Zamora