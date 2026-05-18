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Gimnasia Rítmica

Las juveniles del Mapecca lideran la clasificación en nueva fase de la Liga de Castilla y León de gimnasia rítmica

Paula Ratón y Nerea Sutil fueron primera y segunda para lograr la clasificación para la final

Gimnastas del Mapecca

Gimnastas del Mapecca / Cedida

P. F.

Palencia acogió una nueva fase de la Liga de Castilla y León de gimnasia rítmica, reuniendo a deportistas de distintos niveles y categorías en una jornada marcada por la competitividad y los buenos resultados del Club Mapecca destacando Paula Ratón y Nerea Sutil.

Por categorías, en promoción, Carla Domínguez logró una meritoria novena posición en prebenjamín mientras que el conjunto absoluto formado por Henar Salgado, Alicia García, Celia Sánchez, Sara Aguado, Ainhoa de Pedro y Marina Saludes finalizó en octava posición. Esta competición ha servido como una importante toma de contacto y preparación para todas ellas de cara al Campeonato Promesas, que tendrá lugar el próximo fin de semana en Ávila.

Paula Ratón y Nera Sutil

Paula Ratón y Nerea Sutil / Cedida

Ya más tarde llegó el turno de las juveniles de promoción, donde destacaron los excelentes resultados obtenidos por las gimnastas del club. Paula Ratón se proclamó campeona de la categoría al lograr la primera posición, mientras que Nerea Sutil consiguió una magnífica segunda plaza. Ambas sellaron así su clasificación para la final de la liga.

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También participaron Raquel Gutiérrez, que finalizó séptima quedándose a tan solo 0,05 puntos de lograr el pase a la final, y Elena Álvarez, que obtuvo la novena posición.

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