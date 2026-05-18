Daniel Revuelta se lleva el I Torneo de Ajedrez "Tierra de Campos"

El joven Daniel Revuelta se alzó campeón absoluto del I Torneo de Ajedrez Tierra de Campos disputado recientemente en Villalpando. Una cita que fue un gran punto de encuentro para los aficionados y maestros de este deporte y que nace con la intención de consolidarse en el creciente calendario provincial. Una perspectiva que parece claramente alcanzable, ya que el torneo puede considerarse un éxito en su estreno dado el alto nivel participativo tanto en el número como en nivel de sus deportistas.

Organizado por el CD Zamora Z Ajedrez, el I Torneo de Ajedrez Tierra de Campos se disputó bajo el sistema suizo a siete rondas, con un ritmo de juego a 10 minutos "finish", una modalidad rápida y exigente que propició encuentros intensos y emocionantes hasta la última ronda. Vistosos duelos de los que disfrutó también un buen número de espectadores en el salón principal del Ayuntamiento de Villalpando, escenario en el que quedó constancia del auge en el que se encuentran los 64 escaques.

Revuelta, natural de Tordesillas, se alzó vencedor al encabezar una clasificación general que contó con Manolino Crespo e Ismael Santos como segundo y tercer clasificado. Un podio que no fue el único de la competición, ya que en la entrega de premios hubo espacio para destacar también a los mejores jugadores jóvenes del torneo. Ajedrecistas de diferentes categorías que mostraron su talento y su capacidad de esfuerzo sobre los tableros. Así, entre los más destacados, fueron reconocidos David Campano como campeón Sub-18; Ángel Nodrid, como vencedor Sub-16; Diego Campano, en la categoría Sub-14 y Miguel Nieto, como ganador en categoría Sub-12. Además, Ernesto Ruiz fue reconocido como vencedor en categoría Supra65 y hubo un premio al mejor deportista local que correspondió a Sergio Fernández.