Baloncesto
El CD Zamarat celebra una nueva edición del Memorial Juan de Mena este fin de semana
La cita contará con equipos infantiles, cadetes y júnior buscando "disfrutar de su pasión" más que competir por un resultado
J. B.
El CD Zamarat ha informado que, este mismo fin de semana, regresa a escena el torneo Memorial Juan de Mena; cita creada para homenajear a una figura imprescindible de la historia del baloncesto femenino zamorano que regresa centrado en crecer y seguir siendo un punto formativo de convivencia para las categorías inferiores.
El torneo, que según el club "ha ido evolucionando hacia un formato más cercano y centrado en los valores que defendió Juan de mena: la formación, la convivencia y el crecimiento personal", regresará con su quinta edición durante los próximos días 23 y 24 de mayo buscando poner el acento en "compartir experiencias, crear amistades y disfrutar de una misma pasión" más que en los resultados de los equipos participantes. Una apuesta por el baloncesto femenino de base que se cimentará con tres equipos de categorías infantil, cadete y júnior, cuyos equipos y familiares darán color al fin de semana.
