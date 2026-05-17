El Zamora CF recibe al Cacereño con el reto de mantener el nivel y certificar el "factor campo" en el primer cruce del play-off

Sin ninguna intención de bajar los brazos a pesar de haber certificado su presencia en el play-off, si no, más bien, todo lo contrario: con la firme idea de mantener el nivel de las últimas semanas. Así afronta el Zamora CF su penúltimo encuentro de Liga regular que jugará esta tarde (17.00 horas, Ruta de la Plata) ante un Cacereño que se juega la permanencia en Primera RFEF y que viene de golear al Madrid Castilla. Tras un inicio de semana de merecidas celebraciones por lo logrado hasta el momento, en el cuadro rojiblanco quieren más. El primer paso sería asegurar esa tercera plaza que daría el "factor campo" para, como mínimo, la primera eliminatoria del play-off de ascenso, pero, tal y como está el equipo en las últimas semanas, nadie en el Ruta de la Plata renuncia a la opción de asaltar el segundo escalón de la tabla, ahora mismo en propiedad de un Celta Fortuna que suma solo tres puntos más que los de Óscar Cano. Así las cosas, restan dos partidos con varias cuestiones en juego lo que evita posibles relajaciones en el vestuario y eso es, precisamente, lo que quiere el entrenador granadino: un equipo enchufado que llegue a la fase de ascenso con flecha hacia arriba.

Esta tarde, en casa y ante su afición, el reto será volver a ofrecer un +3 con buena imagen a sus aficionados, y Cano los quiere a todos en su mejor versión, aunque ya avisó de que no habrá demasiados cambios respecto a las últimas semanas con la única baja de Farrell que es "lo que más dolor de cabeza da por el sufrimiento que está atravesando el jugador". Con este panorama, todo apunta a que se volverá al "once de gala" que parece haber encontrado el responsable de banquillo con Fermín Sobrón, Diego Moreno, Luismi Luengo, Erik Ruiz y Miki Codina; Markel, Carlos Ramos, Mario García, Kike Márquez, Abde y Mario Losada, dejando pólvora en el banquillo.

Posible once incial del Zamora CF / LOZ

Por lo que se refiere al Cacereño llegará al Ruta de la Plata con verdaderas necesidades de sumar el máximo botín para conservar sus opciones de permanencia. Su entrenador, Julio Cobos, sabe bien de las dificultades a las que se enfrentan, pero confía en que sus jugadores puedan sorprender y llevarse el triunfo ante un Zamora que, admitió, es el equipo más en forma de las últimas jornadas.

Además, volverá a existir un duelo de aficiones en las gradas y se espera la presencia de más de 800 aficionados del Cacereño dispuestos a ayudar a los suyos. Se espera, por tanto, un gran ambiente en un choque en el que la relajación no está permitida en ninguno de los dos bandos.