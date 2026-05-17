El Zamora CF se asegura la tercera plaza a pesar de perder ante el Cacereño

Tarde negra en el Ruta de la Plata que solo alivió el hecho de haber asegurado la tercera posición o, lo que es lo mismo, el "factor campo" en el primer cruce del play-off. El Zamora CF, a pesar de haberse adelantado en el marcador por mediación de Kike Márquez, terminó por perder ante un rival que se jugaba la vida. No obstante, y dados el resto de marcadores, el equipo se asegura la tercera plaza y tendrá opciones de alcanzar el segundo puesto el último día ya que se mantiene a tres puntos del Celta B.

Sin sorpresas en el equipo inicial, Óscar Cano cumplió con las previsiones y recuperó a su once de gala formado por Fermín Sobrón, Diego Moreno, Luismi Luengo, Erik Ruiz, Codina, Markel, Carlos Ramos, Mario García, Abde Damar, Kike Márquez y Mario Losada que partían con el reto de mantener el nivel de las últimas semanas y llegar al play-off con la “flecha hacia arriba” sin descartan tampoco la opción de asaltar la segunda plaza. Enfrente, y apoyado por cientos de aficionados, llegaba el Cacereño en plena lucha por la permanencia y con dos exrojiblancos en sus filas como son Monerris y Javi Pelos que se jugaban mucho en su vuelta a la que fue su casa.

Cumpliendo con su papel de favoritos, fueron los locales los primeros en enseñar dientes con una ocasión de Miki Codina que terminó por repeler el meta pero que dejaba claras las intenciones y es que instantes después la tuvo Losada tras un pase perfecto de Kike Máquez, pero incompresiblemente no entró. No se habían cumplido cinco minutos de juego y el Zamora CF ya había acariciado el primer gol de la tarde. Los de Cano presionaban y sumaban metros a placer ante un rival que trataba de sacudirse complejos pero que llegaba con dificultad a área contraria. El reloj avanzaba y los rojiblancos no aflojaban acumulando ocasiones de gol mientras que el Cacereño se multiplicaba en defensa aguardando una contra con la que sorprender a la sólida defensa zamorana. El Zamora estaba siendo bastante mejor que su oponente y solo faltaba reflejarlo en el marcador y es que el gol, que también tuvo Mario García de cabeza, se estaba resistiendo. El guion se repetía una y otra vez y en ese escenario se superó el ecuador del primer tiempo. Los visitantes buscaron una pequeña reacción a balón parado aprovechando que los locales habían levantado el pie del acelerador, pero a la media hora se llegó con una nueva ocasión de Losada. De ahí al descanso las fuerzas se igualaron sobre el césped, pero en el 37’ apareció el destello que lo cambió todo: una magnífica jugada colectiva que comenzó con un robo de balón de Losada y culminó con un golazo de Kike Márquez que vio recompensa al gran partido que estaba cuajando.

SEGUNDO TIEMPO

Con parte del trabajo hecho y con un cambio por bando, que entre los locales supuso la entrada de Loren por Abde, se reinició el duelo. El Cacereño estaba obligado a correr riesgos y el Zamora tampoco tenía pensado ceder. Dados los resultados en otros campos, el equipo rojiblanco tenía que certificar la tercera plaza y mantener opciones de desbancar al Celta B, y eso ya era un reto suficientemente grande como para no dejarse llevar. Esta vez fueron los visitantes los primeros en apuntar con una doble ocasión con la que pusieron a prueba los reflejos de Fermín Sobrón, perfecto en sus actuaciones, pero los locales no se quedaron atrás y también encararon portería liderados por un Kike Márquez que estaba luciéndose sobre el verde. Llegados a la hora de partido, Cano continuó moviendo el equipo sustituyendo precisamente al ‘7’ rojiblanco, que se fue entre aplausos, por Sancho, y a Losada por Carbonell. Enfrente, Julio Cobos también movía el equipo en busca de soluciones, pero parecía mucho más cerca el 2-0 que el empate, aunque en el fútbol nunca se sabe.

En el ZCF lo intentaba Burón, la buscaban Carbonell, Diego Moreno… pero nada, y tras estas ocasiones fallidas, el Cacereño sacó su pundonor y sorprendió con un balón en largo que Gómez convertía en el 1-1 dando aliento a los extremeños en su lucha por salvarse. El gol en contra fue un bajón que los de la capital del Duero intentaron enmendar en los minutos finales pero ese fútbol de la primera mitad ya no se veía. De hecho, y aunque ocasiones de victoria hubo sobre todo con un disparo de Sancho que no entró por centímetros, fue el Cacereño el que culminó su remontada y se agarró ala categoría poniendo el 1-2 en el 88. De ahí al final, el ZCF se lanzó pero esta vez la suerte no estuvo de su lado y el VAR anuló un gol cuando el partido moría.