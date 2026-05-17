Los jugadores del Zamora CF y del BM Zamora demostraron tener mucha sintonía, un "buen rollo" que también se siente desde la parte institucional. Por este motivo, los "Guerreros de Viriato" fueron protagonistas en el inicio del encuentro ante el Cacereño recibiendo un merecido homenaje por su ascenso a la División de Honor Plata. Los futbolistas hicieron pasillo a los pistacho reconociendo su hazaña y, además, Fernando Ruiz, uno de los capitanes del BM Zamora, realizó el saque de honor. Unas muestras de afecto entre clubes que siempre son de agradecer y que fueron correspondidas con aplausos desde las gradas del Ruta de la Plata. Además, los jugadores saltaron con el Alevín B, que acaba de proclamarse campeón de Liga.

Los rojiblancos homenajean al Balonmano Zamora por su ascenso | V. G.