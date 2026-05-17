Óscar Cano, entrenador del Zamora CF tras la derrota ante el CP Cacereño: "Nos ganaron en dos acciones puntuales"

Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, señalaba al término del encuentro que ponía fin a la liga en el Ruta de la Plata, que los suyos hicieron "un buen encuentro" y que los tres puntos se esfumaron "por jugadas puntuales".

"La primera parte ha sido buena, No solo hemos jugado bien, sino que tuvimos muchas opciones de hacer gol. Un resultado justo al descanso hubiera sido un 2-0 o 3-0 a favor", analizaba el granadino, añadiendo: "en la segunda mitad también hemos tenido varias opciones para el 2-0, como un cabezazo de Loren, pero al final acabó llegando el empate". Una visión en la que, según subrayó, los cambios no tuvieron gran efecto si bien "el empate llega justo con ellos hechos y, después, un mal despeje ha quedado a pies de su mejor jugador para ganar el partido".

"Igualmente, me gustaría felicitar al CP Cacereño porque es un club humilde que ha sabido mantener a su técnico en condiciones difíciles y eso ha tenido el fruto que esperaban en una categoría exigente. Hoy han ganado con acierto", comentó Cano sobre un rival que, en su opinión, "estaba controlado" a lo largo de muchos minutos de juego: "el partido estaba controlado y dominado. Lo hemos podido tener de cara muchas veces". El granadino recordó que "incluso, en los últimos minutos, se nos ha escapado un balón que se fue rozando el palo y pidiendo un gol que no ha sido concedido por el VAR". "A nadie le gusta perder, menos a mí, pero hay que poner en valor lo que ha hecho el equipo y reconocer que, hoy, en dos malas acciones se nos han escapado los puntos", apuntó también el entrenador de un Zamora CF que destacó "las muchas cosas buenas" que ha hecho el grupo.

Por otra parte, Cano se reafirmó en dejar atrás la derrota y poner su vista en el último duelo de liga. "Nos han ganado por dos jugadas aisladas, pero vamos a disfrutar de lo conseguido e intentar entrar al play-off con una victoria en la última jornada", indicó.

"Sabemos que llegamos a la última jornada de liga y no dependemos de nosotros mismos para ser segundos en la clasificación, pero nuestra obligación como deportistas es intentarlo hasta el final", señalaba Óscar Cano sobre el interés del Zamora CF en ganar la contienda que tendrá lugar en casa del Arenas de Getxo, cuyo resultado quedará supeditado al duelo que jugarán entre sí Celta Fortuna y Barakaldo. Además, el granadino tuvo a bien recordar la filosofía de la que habló antes de perder el choque de ayer contra el CP Cacereño: "no solo tenemos que intentarlo por quedar lo más arriba posible y porque cuánto más alto se quede mayor será la satisfacción; también tenemos que buscar ganar para entrar en el play-off de la mejor manera posible, con independencia del rival que nos toque".