El Memorial Antonio Fernández Carbajo de fútbol ya tiene nuevo ganador: el Pinilla Duero supera al San Lorenzo B

El Memorial Antonio Fernández Carbajo ya tiene nuevo ganador. El Pinilla Duero se proclamó este domingo vencedor de esta, ya tradicional, torneo juvenil con el que se recuerda la figura de quien tanto peleó en favor del fútbol base.

Tras superar sus respectivas semifinales ante La Amistad y Sporting Zamora, Pinilla Duero y San Lorenzo B se presentaron en el campo José Ramos de Moraleja del Vino dispuestos a disfrutar de una bonita mañana de fútbol, pero también preparados para pelear por el trofeo.

Pinilla Duero / At. Zamora

El encuentro arrancó y rápido se movió el marcador con el Pinilla que hizo el 1-0 en el minuto 10, resultado con el que se llegó al descanso. Las fuerzas volvieron a equilibrarse en el segundo tiempo y el San Lorenzo B puso las tablas. En este momento todo volvía empezar, pero el Pinilla Duero estuvo más acertado y con dos nuevas dianas puso el definitivo 3-1.

A partir de ahí, entrega de trofeos y mucha camaradería entre los contendientes.