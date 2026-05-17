Kike Márquez, jugador del Zamora CF: "No se puede bajar el listón porque pasan estas cosas"

Kike Márquez se lució en el plano individual este domingo ante el Cacereño, pero sus buenas sensaciones personales no pudieron coronarse con la victoria del equipo, a pesar de que él mismo adelantó a los suyos en una gran jugada colectiva.

Además, el “7” fue el encargado de dar la cara tras la derrota ante el Cacereño (1-2) y fue muy claro en sus palabras: “Tenemos que ser conscientes de que no se puede bajar el listón porque si lo hacemos suelen pasar estas cosas”. “Ya nos pasó en casa, no hace mucho, con Unionistas y nos vuelve a pasar”, apuntó el jugador quien recordó lo vivido durante los más de noventa minutos. “Es cierto que el equipo en la primera media hora ha podido matar el encuentro, pero la pelota no ha entrado, y el Cacereño, haciendo su partido y basándose en su fútbol, se ha ido creciendo”, rememoró el gaditano quien admitió que en los últimos 20 minutos “ellos han estado más cerca de la victoria que nosotros”. Con todo, apostilló que lo experimentado “nos tiene que servir de cara a lo que nos viene por delante porque en ningún momento podemos bajar la intensidad competitiva y espero que nos sirva”.

Márquez también recalcó que la Liga, y en esta Primera RFEF ha pasado mucho, “te demuestra que cualquiera te puede ganar y hay que respetar siempre a los rivales. El Cacereño ha venido aquí jugándose la vida, le ha salido bien, yo me alegro por ellos, los felicito desde aquí lógicamente”. No obstante, sí tiene claro que hay que ir a Getxo a intentar sacar los tres puntos y “acabar la liga con buenas sensaciones”. “Si nos encontramos por el camino ese segundo puesto, que es la motivación que teníamos desde la semana pasada, pues bienvenido sea”.

Para concluir también quiso dejar claro que no es un problema de quién entra o quien sale del terreno de juego, puesto que “si jugamos bien, jugamos bien todos, y si jugamos mal, jugamos mal todos. Yo creo que el equipo ha ido bajando con el paso del minuto. Pienso que se ha entrado bien al partido, pero eso es lo que tenemos que mantener durante un largo tiempo de minutos en el partido para que no pasen estas cosas”, concluyó.