Jonathan González triunfa en la Carrera el cerco de Zamora

La Carrera el cerco de Zamora volvió a congregar este domingo a cientos de atletas a las faltas de la muralla de la capital del Duero en un nuevo y brillante ejercicio de unión entre solidaridad y deporte que contó con Jonathan González como gran protagonista al ganar la carrera absoluta de una jornada a beneficio de las labores de AZDEM.

La prueba era un éxito antes ya de iniciarse. Con más de 800 personas dispuestas a tomar la salida situada en la Avenida de la Feria, el principal objetivo de recaudar una importante cantidad de fondos para la lucha contra la Esclerosis Múltiple estaba ampliamente conseguido. Así pues, solo quedaba alcanzar el resto de esas muchas metas que propone el slogan de la única carrera igualitaria con tiempos compensados del país.

La mañana arrancó con la puesta en marcha de andarines y patinadores, la salida más numerosa de todas las que tuvieron lugar frente al Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio de Zamora. Toda una «marea verde»que tuvo una hora para completar el recorrido y que no desapareció tras su llegada al punto de partida; gran número de participantes pasaron a convertirse en el público y los animadores de las carreras que tuvieron lugar después.

A las 11:30 horas arrancó el plato fuerte de la jornada, la carrera absoluta. Primero tomaron la salida las atletas femeninas, que a buen ritmo fueron completando su primera vuelta al circuito previsto; después, con cerca de dos minutos de diferencia, salió el nutrido grupo de corredores masculinos en su búsqueda.

El tiempo de separación, en esta ocasión, no dio lugar a un final igualado entre hombres y mujeres. Los favoritos masculinos pusieron un alto ritmo a la prueba desde sus inicios y ya, antes de terminar el primer giro, alcanzaron a las corredoras más rezagadas. Y si bien las grandes candidatas al triunfo contaban todavía con gran diferencia a su favor, parecía cuestión de tiempo que la distancia se evaporara.

Los tres primeros clasificados de la carrera absoluta, en meta. / Victor Garrido

Así acabó siendo. La dupla de corredores que encabezaba el grupo perseguidor, compuesta por Jonathan González y Daniel Sanz, se puso en cabeza antes de regresar a meta, teniendo lugar en el último kilómetro la batalla por el triunfo entre ambos. Una lucha que quedó resuelta al paso por la Ermita de Nuestra Señora de los Remedios, cuando la renta de González sobre Sanz se antojaba ya insalvable. Una distancia que el vencedor solo tuvo que gestionar hasta meta, que Jorge Rodríguez cruzó en tercer lugar.

Por detrás, ya a partir de los cinco primeros clasificados, hombres y mujeres fueron alcanzando la meta entremezclados. Un punto de inicio y partida que fue después epicentro de la fiesta atlética del resto de categorías y de una entrega de trofeos que puso colofón a la undécima edición de esta particular prueba que ya es una fija del calendario atlético zamorano.