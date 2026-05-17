Los ciclistas se vuelcan con la Marcha BTT de Peñausende

Decenas de ciclistas tomarán parte hoy domingo en una nueva edición de la Marcha BTT Peñausende, una cita que ofrece a los amantes de este deporte dos distancias de 65 y 45 kilómeros con los que se pondrá a prueba la resistencia. Se trata, tal y como indicaron desde la organización, del "una marcha concebida para disfrutar del campo y conocer los parajes de Sayago y su entorno haciendo ejercicio físico saludable y socializando con gente con los mismos gustos".

La salida será neutralizada desde la iglesia de la localidad durante el primer kilómetro y depsués todos buscarán la meta a la que seguirá la entrega de distinciones y una comida de convivencia. n