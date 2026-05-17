La Carrera Cerco de Zamora regresa hoy uniendo solidaridad y deporte igualitario

La Avenida de la Feria, a las faldas de la muralla de Zamora, se convierte hoy en el punto de convergencia entre la solidaridad y el deporte igualitario con la celebración de una nueva edición de la Carrera del Cerco de Zamora. Una prueba ampliamente consolidada en el calendario deportivo local que regresa con cerca de 800 participantes confirmados.

En beneficio de AZDEM y su importante labor en la lucha contra la Esclerosis Múltiple, la única carrera igualitaria con tiempos compensados dará su inicio a las 10.30 horas con la salida para andarines y patinadores. Dos modalidades que cuentan con amplio respaldo y que otorgan gran colorido a la jornada atlética, cuyas pruebas masculinas y femeninas de diferentes categorías se celebrarán a partir de las 11:30 horas con circuitos adaptados a las edades y condiciones de los participantes.