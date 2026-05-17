Atletismo
La Carrera Cerco de Zamora regresa hoy uniendo solidaridad y deporte igualitario
La carrera congregará a cerca de 800 participantes entre corredores, andarines y patinadores
J. B.
La Avenida de la Feria, a las faldas de la muralla de Zamora, se convierte hoy en el punto de convergencia entre la solidaridad y el deporte igualitario con la celebración de una nueva edición de la Carrera del Cerco de Zamora. Una prueba ampliamente consolidada en el calendario deportivo local que regresa con cerca de 800 participantes confirmados.
En beneficio de AZDEM y su importante labor en la lucha contra la Esclerosis Múltiple, la única carrera igualitaria con tiempos compensados dará su inicio a las 10.30 horas con la salida para andarines y patinadores. Dos modalidades que cuentan con amplio respaldo y que otorgan gran colorido a la jornada atlética, cuyas pruebas masculinas y femeninas de diferentes categorías se celebrarán a partir de las 11:30 horas con circuitos adaptados a las edades y condiciones de los participantes.
- Castilla y León y otras 13 comunidades emprenderán acciones judiciales contra el Gobierno por incumplir la normativa sobre conservación del lobo
- Una vaca brava se escapa a la carretera en Morales del Vino: hay un herido
- La presión fiscal de Ribadelago duplica la de Madrid: 'Son impuestos de lujo para pueblos en abandono
- Pidió un préstamo de 74,98 euros en Benavente: se destaparon comisiones desproporcionadas
- Vuelve la Noche Blanca del Patrimonio Toresano: Más de 30 monumentos y espacios históricos abren sus puertas
- El Ministerio autoriza el enganche del gasoducto con la planta de biogás expedientada en Peleas de Abajo
- Feliz cumpleaños, cordobés
- Un rasca de la ONCE da esta gran alegría a una zamorana