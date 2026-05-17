FORO DEL NOROESTE
Fútbol
La cantera toma Valorio en una gran edición del Torneo "Elvira Fernández"
Cerca de 450 jóvenes disfrutaron de una jornada cargada de valores deportivos y muy vistosa
J. B.
El Torneo Diputación de Zamora "Elvira Fernández" Caja Rural celebró este sábado su duodécima edición en los campos de Valorio ofreciendo una maratoniana jornada de fútbol con la cantera como protagonista. Una doble sesión que arrancó a las 9:00 horas y que, con parada para reponer fuerzas a mediodía, se prolongó hasta bien entradas las 21:00 horas con la entrega de premios.
La cita organizada por el CD Amor de Dios resultó todo un éxito, con más de 400 jugadores disfrutando de su deporte favorito con el apoyo de familiares y amigos que, a la hora de comer, dieron color a la ciudad visitando diferentes zonas y establecimientos de la capital.
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