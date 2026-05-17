El Torneo Diputación de Zamora "Elvira Fernández" Caja Rural celebró este sábado su duodécima edición en los campos de Valorio ofreciendo una maratoniana jornada de fútbol con la cantera como protagonista. Una doble sesión que arrancó a las 9:00 horas y que, con parada para reponer fuerzas a mediodía, se prolongó hasta bien entradas las 21:00 horas con la entrega de premios.

La cantera toma Valorio en una gran edición del Torneo "Elvira Fernández" | VÍCTOR GARRIDO

La cita organizada por el CD Amor de Dios resultó todo un éxito, con más de 400 jugadores disfrutando de su deporte favorito con el apoyo de familiares y amigos que, a la hora de comer, dieron color a la ciudad visitando diferentes zonas y establecimientos de la capital.