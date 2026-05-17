La batuta de Juani Marcos lidera el triunfo del Barça en Tenerife

El Barça sacó una exigente victoria en Tenerife (97-102), gracias a una actuación fantástica de Juani Marcos y un gran rendimiento ofensivo durante el encuentro. El conjunto de Xavi Pascual fue por delante en el marcador durante todo el partido, desde la primera canasta hasta la última, aunque los canarios buscaron la remontada en los últimos instantes.

El inicio de los de Pascual fue inmejorable. Bajo la dirección de Juani Marcos, el Barça empezó como un torbellino para acabar con un parcial de 8-0. De hecho, fue el argentino el principal líder del equipo en los primeros minutos, anotando dos triples consecutivos. Kevin Punter se unió también a la fiesta y el marcador reflejaba un doloroso 2-13 para los locales.

Marcelinho Huertas era el único capaz de anotar por parte de La Laguna Tenerife, que estuvo 'grogui' hasta los últimos minutos de la primera parte. El Barça seguía volando sobre la pista, con un nivel de confianza y acierto excelentes. A tal nivel que si uno de los jugadores fallaba un triple, otro cazaba el rebote ofensivo para finalizar la jugada. Casi todos los ataques acababan en canasta.

Durante los veinte primeros minutos, el equipo de Xavi Pascual no bajó el ritmo. Los canarios mejoraron su versión en el segundo cuarto, que tuvo un gran ritmo ofensivo. Youssoupha Fall estuvo especialmente inspirado en la zona, además de la contribución habitual de Toko Shengelia. Todos los jugadores aportaban; incluso Miles Norris, que realizó una gran acción de tapón y triple posterior.

La Laguna Tenerife Barça / X

Todo cambió en el tercer cuarto. Quizás excesivamente confiado, el Barça, que se había ido al descanso con un 43-58 a favor, empezó a fallar más y defender peor. Salió a un nivel similar, pero fue dejándose llevar a medida que avanzaban los minutos. Los canarios se dieron cuenta de ello y, liderados por Patty Mills, se acercaron a tan solo dos puntos (71-73).

Los de Vidorreta no perdieron la cara al partido y tuvieron el empate con un lanzamiento de tres de Wesely Van Beck. El Barça sacó el carácter necesario para no venirse abajo y tiró del dúo de los 'Miles'. Cale y Norris anotaron un triple cada uno para volver a ampliar la ventaja a cerca de diez puntos y espantar un posible intento de remontada canaria.

Cinco triunfos consecutivos

Fitipaldo y Marcelinho lo siguieron intentando en ataque y colocaron el 89-94 a falta de minuto y medio. Tras un tiempo muerto, apareció Juani Marcos para clavar una bomba y colocarse con 16 puntos, la máxima anotación del equipo. El partido tuvo algo de emoción hasta el final, con triples desesperados de los locales, pero Marcos y Punter desde el tiro libre superaron los 100 puntos para los culés.

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El Barça encadena cinco triunfos consecutivos en ACB y empata en la clasificación con Baskonia y UCAM Murcia. Una buena noticia para el aficionado culé, el día en el se ha adelantado que Xavi Pascual abandonará el club a final de temporada para iniciar un nuevo proyecto en el Dubai Basketball. Ganar la Liga Endesa sería el final deseado.