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Zamora disfruta del mejor deporte individual escolar de Castilla y León

Las finales regionales individuales de los Juegos Escolares tomaron la Ciudad Deportiva

Zamora disfruta del mejor deporte individual escolar de Castilla y León | VÍCTOR GARRIDO

Zamora disfruta del mejor deporte individual escolar de Castilla y León | VÍCTOR GARRIDO

J. B.

La Ciudad Deportiva Municipal de Zamora albergó este sábado una de las citas más importantes de la temporada en deporte escolar, las finales regionales individuales de Castilla y León. Un evento que congregó a las mayores promesas deportivas de diferentes disciplinas como ajedrez, tenis de mesa o atletismo, reuniendo en las instalaciones de la capital del Duero a cientos de jóvenes.

La competición se desarrolló de forma distendida y ofreció a los participantes la posibilidad de convivir con deportistas con los mismos intereses y valores, ofreciendo a la par un espectáculo de notable nivel a familiares y amigos que acudieron a los diferentes encuentros y pruebas.

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