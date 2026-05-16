FORO DEL NOROESTE
Polideportivo
Zamora disfruta del mejor deporte individual escolar de Castilla y León
Las finales regionales individuales de los Juegos Escolares tomaron la Ciudad Deportiva
J. B.
La Ciudad Deportiva Municipal de Zamora albergó este sábado una de las citas más importantes de la temporada en deporte escolar, las finales regionales individuales de Castilla y León. Un evento que congregó a las mayores promesas deportivas de diferentes disciplinas como ajedrez, tenis de mesa o atletismo, reuniendo en las instalaciones de la capital del Duero a cientos de jóvenes.
La competición se desarrolló de forma distendida y ofreció a los participantes la posibilidad de convivir con deportistas con los mismos intereses y valores, ofreciendo a la par un espectáculo de notable nivel a familiares y amigos que acudieron a los diferentes encuentros y pruebas.
- Castilla y León y otras 13 comunidades emprenderán acciones judiciales contra el Gobierno por incumplir la normativa sobre conservación del lobo
- Una vaca brava se escapa a la carretera en Morales del Vino: hay un herido
- La presión fiscal de Ribadelago duplica la de Madrid: 'Son impuestos de lujo para pueblos en abandono
- Pidió un préstamo de 74,98 euros en Benavente: se destaparon comisiones desproporcionadas
- Vuelve la Noche Blanca del Patrimonio Toresano: Más de 30 monumentos y espacios históricos abren sus puertas
- Feliz cumpleaños, cordobés
- Un rasca de la ONCE da esta gran alegría a una zamorana
- Esto es lo que opinan los zamoranos sobre las nuevas palmeras en una rotonda de la ciudad: 'Va a parecer Miami