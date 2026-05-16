Zamora disfruta del mejor deporte individual escolar de Castilla y León

La Ciudad Deportiva Municipal de Zamora albergó este sábado una de las citas más importantes de la temporada en deporte escolar, las finales regionales individuales de Castilla y León. Un evento que congregó a las mayores promesas deportivas de diferentes disciplinas como ajedrez, tenis de mesa o atletismo, reuniendo en las instalaciones de la capital del Duero a cientos de jóvenes.

La competición se desarrolló de forma distendida y ofreció a los participantes la posibilidad de convivir con deportistas con los mismos intereses y valores, ofreciendo a la par un espectáculo de notable nivel a familiares y amigos que acudieron a los diferentes encuentros y pruebas.