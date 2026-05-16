FORO DEL NOROESTE
Fútbol
El Zamora CF rendirá homenaje a los "Guerreros de Viriato" tras su ascenso a la División de Plata de Balonmano
Fernando Ruiz realizará el saque de honor
El Zamora CF quiere tener un bonito detalle con el Balonmano Zamora y dejar patente la buena sintonía que existe entre rojiblancos y pistachos.
Por este motivo, los futbolistas del primer equipo rendirán homenaje y harán "pasillo de honor" este domingo a los Guerreros de Viriato, con motivo de su reciente ascenso a División de Honor Plata en la fase de ascenso disputada la pasada semana. Además, uno de los capitanes, Fernando Ruiz, que anunció su retirada, será el encargado de realizar el saque de honor del encuentro ante el Cacereño.
Del mismo modo, los titulares del Zamora CF saltarán al campo con los integrantes del Alevín B que se han proclamado recientemente campeones de liga de Segunda División Provincial.
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