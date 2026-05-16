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El Zamora CF rendirá homenaje a los "Guerreros de Viriato" tras su ascenso a la División de Plata de Balonmano

Fernando Ruiz realizará el saque de honor

El equipo de balonmano celebra el título por las calles de Zamora.

El equipo de balonmano celebra el título por las calles de Zamora. / Alba Prieto

Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

El Zamora CF quiere tener un bonito detalle con el Balonmano Zamora y dejar patente la buena sintonía que existe entre rojiblancos y pistachos.

Por este motivo, los futbolistas del primer equipo rendirán homenaje y harán "pasillo de honor" este domingo a los Guerreros de Viriato, con motivo de su reciente ascenso a División de Honor Plata en la fase de ascenso disputada la pasada semana. Además, uno de los capitanes, Fernando Ruiz, que anunció su retirada, será el encargado de realizar el saque de honor del encuentro ante el Cacereño.

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Del mismo modo, los titulares del Zamora CF saltarán al campo con los integrantes del Alevín B que se han proclamado recientemente campeones de liga de Segunda División Provincial.

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