El Zamora CF inicia hoy su búsqueda por regresar a la Liga Nacional

El Zamora CF tiene hoy una importante cita en los anexos del Ruta de la Plata, escenario que alberga el primero de los encuentros del conjunto regional juvenil rojiblanco en el play-off de ascenso a Liga Nacional; categoría que la escuadra rojiblanca busca recuperar superando como primer escollo al CD San José.

A las 18.15 horas, con el arbitraje de Pablo Lozano Garrote, el Zamora CF disputará el primer asalto de las semifinales por el regreso a la categoría nacional frente al CD San José, que disfrutará de la ventaja de acoger la vuelta en su campo. Motivo por el que los rojiblancos, que finalizaron la liga en tercera posición con 17 victorias, 5 empates y 8 derrotas, buscarán cobrar ventaja para acudir con garantías al Municipal San Andrés.

Los sorianos acuden a Zamora con la vitola de ser los favoritos, tras acabar en segunda posición del Grupo A con solo seis derrotas a lo largo de la liga regular y una última racha de siete victorias consecutivas. Una dinámica positiva que inició a principios de marzo, cuando sufrió su última derrota a manos del campeón CD Isoba (0-3).