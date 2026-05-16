El Zamora CF abre su semifinal del play-off de ascenso a Liga Nacional Juvenil con victoria

El Zamora CF abrió su búsqueda por el regreso a la Liga Nacional Juvenil con una clara victoria sobre el CD San José, su rival en las semifinales de un play-off cuyo primer asalto para los zamoranos acabó con 3-1 en el marcador.

El conjunto rojiblanco abría la eliminatoria en casa y quería tomar una buena ventaja antes de acudir a tierras sorianas. Por ello, muy motivado, saltó dispuesto a cortar la excelente racha de resultados de su rival desde el minuto uno. Un desempeño que encontró premio pronto, superados los primeros veinte minutos de juego, con el 1-0 que anotó Jorge. Un gol que imperó al descanso en los anexos del Ruta de la Plata.

El Zamora CF regresó del intermedio dispuesto a seguir empleándose a fondo y rápidamente pilló a contrapié a un bloque soriano que concedió el 2-0 a los seis minutos de la reanudación. Un tanto firmado por Jorge Pérez.

Con el marcador en contra, el CD San José trató de dar un paso adelante y buscar un gol que le metiera en la eliminatoria, pero esos espacios los utilizó el Zamora CF para distanciarse más con un tercer tanto, obra de Álvaro.

Sin embargo, la brillante actuación zamorana acabó con un único lunar, el 3-1 que tuvo lugar en el minuto 70 de juego. Un tanto que mantiene la eliminatoria abierta, aunque favorable al Zamora CF.