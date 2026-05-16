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El Zamora CF abre su semifinal del play-off de ascenso a Liga Nacional Juvenil con victoria

Los juveniles rojiblancos, que buscan el ascenso a la Liga Nacional, vencieron por 3-1 en el encuentro de ida ante el CD San José de Soria

Imagen del 1-0 anotado por el Zamora CF ante el CD San José

Imagen del 1-0 anotado por el Zamora CF ante el CD San José / Victor Garrido

C. J. T.

Zamora

El Zamora CF abrió su búsqueda por el regreso a la Liga Nacional Juvenil con una clara victoria sobre el CD San José, su rival en las semifinales de un play-off cuyo primer asalto para los zamoranos acabó con 3-1 en el marcador.

El conjunto rojiblanco abría la eliminatoria en casa y quería tomar una buena ventaja antes de acudir a tierras sorianas. Por ello, muy motivado, saltó dispuesto a cortar la excelente racha de resultados de su rival desde el minuto uno. Un desempeño que encontró premio pronto, superados los primeros veinte minutos de juego, con el 1-0 que anotó Jorge. Un gol que imperó al descanso en los anexos del Ruta de la Plata.

El Zamora CF regresó del intermedio dispuesto a seguir empleándose a fondo y rápidamente pilló a contrapié a un bloque soriano que concedió el 2-0 a los seis minutos de la reanudación. Un tanto firmado por Jorge Pérez.

Con el marcador en contra, el CD San José trató de dar un paso adelante y buscar un gol que le metiera en la eliminatoria, pero esos espacios los utilizó el Zamora CF para distanciarse más con un tercer tanto, obra de Álvaro.

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Sin embargo, la brillante actuación zamorana acabó con un único lunar, el 3-1 que tuvo lugar en el minuto 70 de juego. Un tanto que mantiene la eliminatoria abierta, aunque favorable al Zamora CF.

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