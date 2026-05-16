Xabi Alonso y el Chelsea: acuerdo cerrado

La destitución de Xabi Alonso en enero parecía haber señalado al técnico vasco como el gran culpable del naufragio del Real Madrid. Sin embargo, cuatro meses después, el tiempo empieza a darle la razón. El equipo blanco no solo no ha mejorado desde su salida, sino que ha terminado la temporada envuelto en una crisis deportiva e institucional, sin títulos y con un vestuario cada vez más tensionado.

La figura de Xabi Alonso, cuestionada en su momento por los malos resultados y especialmente por las derrotas contra el FC Barcelona, ha vuelto a ganar peso dentro del madridismo en los últimos días. Incluso Kylian Mbappé ha salido públicamente en defensa del entrenador vasco. El delantero francés aseguró esta semana que el equipo “tenía una estructura de juego” durante la etapa de Xabi Alonso y que esa identidad “se ha perdido” desde entonces. “Va a ser un gran entrenador”, afirmó Mbappé, dejando entrever que buena parte del vestuario no entendió su salida.

No es la primera vez que Mbappé muestra respaldo hacia Alonso. Tras su despido, el francés ya publicó un mensaje de despedida agradeciéndole “la confianza desde el primer día” y asegurando que había sido “un placer jugar” para él.

Mientras el Madrid sigue buscando respuestas, Xabi Alonso podría estar cerca de regresar a la élite por la puerta grande. Según informa 'talkSPORT', el técnico vasco es actualmente el gran favorito para convertirse en nuevo entrenador del Chelsea. El club londinense ya habría acelerado las conversaciones y espera cerrar la operación después de la final de la FA Cup. El anuncio podría ser oficial en las próximas horas.

Xabi Alonso busca regresar a los banquillos después de ser cesado como entrenador del Real Madrid a media temporada / EFE

En Stamford Bridge consideran que Alonso encaja perfectamente en el nuevo proyecto deportivo. Su excelente trabajo en el Bayer Leverkusen, al que llevó a conquistar una Bundesliga invicta, sigue muy presente en Inglaterra, y su paso por el Madrid no ha reducido el interés que despierta en la Premier. De hecho, el Chelsea entiende que las dificultades vividas en el Bernabéu estuvieron más relacionadas con el caos estructural del club que con la capacidad del entrenador.

Además, en Inglaterra aseguran que las negociaciones han avanzado mucho más rápido de lo esperado en los últimos días. Xabi Alonso habría pedido garantías deportivas antes de aceptar el cargo, especialmente en cuestiones relacionadas con la planificación de la plantilla y el peso que tendrá en las decisiones del club, después de la mala experiencia vivida en el Real Madrid.

Xabi Alonso y Rodrygo se abrazan / DAZN

La entidad londinense está dispuesta a darle más poder del que tuvieron los últimos entrenadores y ven en él la figura ideal para reconstruir un proyecto que ha vivido una temporada caótica. Incluso parte del vestuario blue ya habría trasladado internamente su entusiasmo ante una posible llegada del técnico vasco, cuyo perfil genera consenso tanto por su carácter como por su propuesta futbolística.

Más allá de Xabi Alonso, en la lista de candidatos del Chelsea aparecían nombres como Filipe Luís, Oliver Glasner, Marco Silva o Andoni Iraola, aunque el vasco ha ganado fuerza en las últimas horas y ya sería la prioridad absoluta de la dirección deportiva 'blue'.