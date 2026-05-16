Natación
Victoria en casa del CD Natación Zamora
Los deportistas del club firmaron una sobresaliente actuación en la cuarta jornada de la Liga Territorial Infantil y la sexta jornada de la Liga Nacional Alevín
J. B.
El CD Natación Zamora firmó una actuación sobresaliente ante su público con motivo de la 4ª Jornada de la Liga Territorial Infantil y la 6ª Jornada de la Liga Nacional Alevín, doble competición en la que sus deportistas alcanzaron importantes logros individuales; tanto en forma de podio como en mejores marcas personales o puestos de valor en las diferentes modalidades disputadas.
Entre los logros más destacados del club estuvo la victoria del equipo mixto en el relevo 4x100 metros libre en la categoría de 12 a 13 años. El conjunto formado por Violeta Ramos, Diego Bobo, Valeria Serrano y Aníbal Gómez detuvo el crono en 5:07.10 y consiguió una victoria que reflejó el trabajo en equipo del club como el principal valor de su éxito colectivo. Un triunfo como club al que contribuyeron también los siguientes resultados individuales:
Resultados individuales del CD Natación Zamora
- Aníbal Gómez de Paula (13 años) - 100m Libre (Masc.): 2º puesto (1:09.57) y 50m Mariposa (Masc.): 8º puesto (49.58)
- Valeria Serrano Peralta (12 años) - 100m Libre (Fem.): 2ª posición (1:18.19) y 50m Mariposa (Fem.): 5ª posición (43.09)
- Alejandro Sutil Martín (14 años) - 100m Libre (Masc.): 3º puesto (1:08.34) y 100m Braza (Masc.): 4º puesto (1:46.06)
- Diego Bobo Diez (13 años) - 50m Mariposa (Masc.): 3º puesto (42.34) y 100m Libre (Masc.): 4º puesto (1:15.78)
- Violeta Ramos Cabezas (12 años) - 100m Libre (Fem.): 3ª posición (1:18.90) y 50m Mariposa (Fem.): 7ª posición (51.06)
- Rubén Galán Vela (12 años) - 50m Mariposa (Masc.): 4º puesto (51.72) y 100m Libre (Masc.): 4º puesto (1:24.42)
- Javier Barba Blanco (14 años) - 100m Libre (Masc.): 5º puesto (1:15.75)
- Esther Hernández Espinosa (15 años) - 100m Espalda (Fem.): 11ª posición (1:42.06) y 100m Libre (Fem.): 11ª posición (1:21.97)
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