Victoria en casa del CD Natación Zamora

El CD Natación Zamora firmó una actuación sobresaliente ante su público con motivo de la 4ª Jornada de la Liga Territorial Infantil y la 6ª Jornada de la Liga Nacional Alevín, doble competición en la que sus deportistas alcanzaron importantes logros individuales; tanto en forma de podio como en mejores marcas personales o puestos de valor en las diferentes modalidades disputadas.

Entre los logros más destacados del club estuvo la victoria del equipo mixto en el relevo 4x100 metros libre en la categoría de 12 a 13 años. El conjunto formado por Violeta Ramos, Diego Bobo, Valeria Serrano y Aníbal Gómez detuvo el crono en 5:07.10 y consiguió una victoria que reflejó el trabajo en equipo del club como el principal valor de su éxito colectivo. Un triunfo como club al que contribuyeron también los siguientes resultados individuales: