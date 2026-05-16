Sergio Reguilón intenta hacerse un hueco en el Inter Miami

El zamorano Sergio Reguilón, jugador del Inter Miami, afirmó ayer que su desembarco en su nuevo club fue "un poquito desastroso" por la lesión que sufrió en su debut en pretemporada y que le hizo perderse más de un mes de competición, aunque aseguró que, una vez recuperado, lo que desea es tener continuidad.

"Ha sido un inicio un poquito desastroso en mi cabeza por la lesión de rodilla en el primer partido de pretemporada, (que) acarrea otras lesiones que no debería tener. Por fin (estoy) en el campo, que es lo que mas quiero hacer", dijo el lateral izquierdo a los medios después del entrenamiento.

Reguilón, de padres zamoranos, llegó al Inter Miami el pasado diciembre después de abandonar la disciplina del Tottenham Hotspur al término de la pasada temporada, pero sufrió un esguince de rodilla a los doce minutos de su debut en un amistoso contra el Alianza de Lima.

El zamorano, de 29 años, debutó en partido oficial en marzo, un mes y medio después de esa lesión, pero se perdió otros seis encuentros de la MLS por nuevos problemas musculares. Ya recuperado, según aseguró ayer, el defensa salió desde el banquillo el pasado fin de semana y se estrenó como goleador en la victoria del Inter Miami contra el Toronto por 2-4.

"Fue mentalmente duro, pero ahora por fin es momento de olvidarse de lo malo", recordó el defensa formado en el Real Madrid, antes de agregar que está con ganas "de tener continuidad".

El club capitaneado por Lionel Messi ocupa la tercera posición en el Este en la MLS, con 22 puntos, dos menos que el líder, el Nashville, quien tiene un partido pendiente.

Inter Miami ha tenido un inicio irregular de temporada, quedando eliminado en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, que era el principal objetivo de este año, y sufriendo varios reveses en liga.

Esta temporada, no obstante, es distinta a las anteriores en la MLS que se verá interrumpida entre el 25 de mayo y el 16 de julio por el Mundial.

Lionel Messi, jugador del Inter Miami, se mantiene como el mejor pagado de la MLS, con un sueldo de 28,3 millones de dólares (unos 24 millones de euros) garantizados para la temporada 2026, lo que supera la nómina completa del Cincinnati, equipo al que se enfrenta esta misma noche.

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El salario del ‘10’ argentino y del resto de futbolistas de la liga norteamericana fueron revelados por el Sindicato de Jugadores de la MLS (MLSPA). El segundo jugador mejor pagado de la liga es el surcoreano Heung-min Son, de Los Angeles FC, con 11,2 millones de dólares asegurados, seguido por otro argentino del Inter Miami, Rodrigo De Paul, cuyo sueldo asciende a 9,7 millones. n