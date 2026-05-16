FORO DEL NOROESTE
Fútbol
Pinilla y San Lorenzo, finalistas del Memorial Fernández Carbajo
Superaron en sus semifinales a La Amistad y Sporting, respectivamente
A. O.
Zamora
El Pinilla y el San Lorenzo B se proclamaron finalistas del Memorial Antonio Fernández Carbajo tras superar sus respectivas semifinales.
Los primeros en saltar al anexo del Ruta de la Plata fueron los juveniles de La Amistad y Pinilla en un encuentro que concluyó 1-4. Posteriormente se inicio en segundo duelo por llegar a la final. En este caso fue el Sporting Zamora el primero en adelantarse en el marcador, pero el San Lorenzo B, lejos de achantarse, los morados remontaron hasta golear (2-7). De este modo, Pinilla y San Lorenzo B pugnarán en el José Ramos de Moraleja del Vino por levantar este trofeo en memoria de quien tanto luchó por el fútbol base.
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