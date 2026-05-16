Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Foro del Noroeste y Alfonso Fernández MañuecoJunta preparatorias de Caja Rural ZamoraEmpleos en Zamora durante el veranoAsí están las alergias en Zamora
instagramlinkedin

Fútbol

Pinilla y San Lorenzo, finalistas del Memorial Fernández Carbajo

Superaron en sus semifinales a La Amistad y Sporting, respectivamente

San Lorenzo y Sporting, antes del partido. | V. G.

San Lorenzo y Sporting, antes del partido. | V. G.

A. O.

Zamora

El Pinilla y el San Lorenzo B se proclamaron finalistas del Memorial Antonio Fernández Carbajo tras superar sus respectivas semifinales.

La Amistad y Pinilla, en un momento del encuentro. | AT. ZAMORA

La Amistad y Pinilla, en un momento del encuentro. | AT. ZAMORA

Los primeros en saltar al anexo del Ruta de la Plata fueron los juveniles de La Amistad y Pinilla en un encuentro que concluyó 1-4. Posteriormente se inicio en segundo duelo por llegar a la final. En este caso fue el Sporting Zamora el primero en adelantarse en el marcador, pero el San Lorenzo B, lejos de achantarse, los morados remontaron hasta golear (2-7). De este modo, Pinilla y San Lorenzo B pugnarán en el José Ramos de Moraleja del Vino por levantar este trofeo en memoria de quien tanto luchó por el fútbol base.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents